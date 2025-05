Android Marshmallow Sudah Tersedia untuk Samsung Galaxy S6

TEMPO.CO, Seoul - Samsung membawa sistem operasi Android Google versi terbaru untuk perangkat mobile-nya mulai tanggal 15 Februari. Perusahaan mengatakan Android Marshmallow akan tersedia pertama pada tanggal tersebut untuk Galaxy S6 dan S6 Edge, sementara perangkat lain yang kompatibel akan "segera menyusul".



Sayangnya, Samsung tidak menjelaskan kapan pembaruan itu bakal dibawa ke ponsel dan tablet lainnya. Samsung mengatakan akan membuat "pengumuman terpisah terkait rincian jadwal update OS untuk setiap pasar sesuai dengan situasi pasar dan kebutuhan operator".



Android 6.0 Marshmallow diumumkan Mei lalu, dan menawarkan sejumlah fitur baru termasuk Now on Tap. Fitur ini pada dasarnya membawa kekuatan Google Now ke OS itu, yang memungkinkan pengguna mencari informasi kontekstual tentang apa pun, mulai dari film-film, restoran, hingga kontak.



App Drawer juga telah diubah dengan fitur tata letak dan saran aplikasi baru, dan izin aplikasi telah secara signifikan diatur untuk membuat lebih mudah bagi pengguna untuk mengetahui ketika sebuah program mengakses informasi mereka. Ada juga beberapa fitur penghemat baterai yang membuat perangkat Anda hidup lebih lama.



Penggemar Android harus menunggu tanpa kejelasan untuk mendapatkan pembaruan OS terbaru itu. Ketiadaan jadwal upgrade Samsung untuk perangkat selain S6 dan S6 Edge hanyalah puncak dari gunung es itu.



Meskipun pembaruan dari produsen lain telah berlangsung (LG G4 telah mendapat Marshmallow dari kebanyakan operator, dan Motorola generasi kedua Moto G tampaknya akan mendapatkan juga), ini urusan yang lambat dan tak bisa diprediksi.



Jika Anda seorang penggemar berat Android dan tidak sabar untuk mendapatkan versi terbaru dari OS itu, yang terbaik mungkin untuk menunggu dan membeli perangkat baru yang telah memuat OS baru itu.



THE VERGE | ERWIN Z