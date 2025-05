TEMPO.CO, San Francisco - Google mengumumkan Android Nougat sebagai nama resmi Android N pada 30 Juni 2016. Android Nougat dikabarkan akan dirilis pada musim panas ini.



Akun Twitter Android mengunggah foto dalam rangka merayakan peresmian nama baru tersebut. “Introducing #AndroidNougat. Thank you, world, for all your sweet name ideas! #AndroidNReveal,” tulis mereka seperti dilansir oleh Information Week. Tweet tersebut telah di-retweet sebanyak 9.373 kali dan mendapatkan 8.691 like dari netizen.



Sejak 2008, Google konsisten menggunakan nama kue atau permen untuk OS Android. Bedanya, kali ini Google membiarkan konsumen untuk memilih nama resmi untuk Android yang oleh pihak internal disebut dengan kode “New York Cheesecake”.



Mereka membuat sebuah situs di mana orang di seluruh dunia dapat menyumbangkan ide. Nama-nama yang muncul antara lain Nutella, Napoleon, Nut Brittle, Noodles, Nachos, Nori, dan Neapolitan Ice Cream.



Android Nougat menjanjikan tampilan gambar/grafik 3D yang lebih baik berkat software Vulkan 3D Rendering API. Selain itu, tingkat keamanan Android ini lebih canggih karena gawai akan mengunduh update sistem secara otomatis dan mengunci pesan atau file.



Fitur Android Instant Apps dan split-screen multitasking dikabarkan akan membantu pengguna beraktivitas secara efisien. Nougat juga akan menjadi basis penggunaan virtual-reality terbaru milik Google yang dapat disambungkan ke berbagai jenis gawai.



Versi Android sebelumnya, yaitu Android 6.0 Marshmallow, sudah diadopsi oleh 10,1 persen gawai pada awal Juni 2016. Android telah digunakan oleh 1,4 miliar orang di seluruh dunia berdasarkan data tahun 2015.



INFORMATION WEEK | IDKE DIBRAMANTY YOUSHA | ERWIN Z.