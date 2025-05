Android One Resmi Meluncur di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Google resmi meluncurkan kehadiran telepon pintar yang dibekali Android One. Program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati ponsel pintar. Android One sebelumnya diluncurkan di India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka.



Dalam menghadirkan platform ini di Tanah Air, Google menggandeng mitra utama Evercoss, Mito, dan Nexian. Ketiganya mulai menjual ponsel berbasis Android One dalam beberapa pekan mendatang. "Harga yang ditawarkan kurang dari Rp 1,4 juta," ujar Google melalui siaran tertulis, Rabu, 4 Februari 2015.



Ponsel Android One tersebut dijalankan oleh sistem operasi teranyar, Lollipop. Platform ini diklaim mampu bekerja dua kali lipat dibanding versi terdahulu.



Terdapat fitur penghemat baterai yang dapat menghemat masa pakai hingga 90 menit. Sedangkan pada peramban Chrome, Android One menghadirkan fitur kompresi data Internet.



Fitur lain yang ditawarkan yakni dobel kartu SIM, radio FM, dan slot kartu microSD. Seperti pada produk Android lain, ponsel ini menghadirkan aplikasi bawaan Google, antara lain Gmail, Google Maps, YouTube, Google Search, serta Google Translate.



Khusus pada aplikasi penelusuran dan penerjemah, terdapat fitur suara dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengetik kata kunci yang ingin dicari atau diterjemahkan.



Konten media dapat diunduh melalui Google Play Kios. Pada aplikasi ini, konten yang muncul berasal dari berbagai media, antara lain Tempo, MetroTV News, Liputan6, dan Bola. Aplikasi populer yang juga dibenamkan adalah BlackBerry Messenger.



Pengguna Android One juga bisa menonton video di YouTube tanpa harus terhubung dengan koneksi Internet. Dengan memilih ikon Offline, akses video nirkoneksi Internet dapat dinikmati hingga 48 jam.



Google menyatakan apresiasinya atas peluncuran Android One di Tanah Air. "Kami sangat senang bekerja sama dengan mitra di Indonesia, dan sudah tidak sabar melihat reaksi konsumen," kata Wakil Presiden Google Bidang Manajemen Produk, Caesar Sangupta.



SATWIKA MOVEMENTI