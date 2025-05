TEMPO.CO, Tokyo - Seri animasi Star Fox Nintendo telah kembali. Dan dengannya, hadir sebuah animasi Star Fox sepanjang 15 menit berjudul Star Fox: The Battle Begins, yang kini tersedia untuk ditonton di YouTube secara keseluruhan.



Animasi itu menceritakan game Wii U baru, Star Fox Zero, yang merinci upaya pilot-pilot Fox McCloud, Peppy Hare, Slippy Toad, dan Falco Lombardi melawan pasukan yang dipimpin penjahat berwajah monyet, Andross.



Seri pendek ini secara mengejutkan memiliki beberapa produksi mewah untuk tampilan promosi, dengan animasi apik, acting suara mendukung, dan beberapa lelucon.



Penggemar lama dari seri ini akan melihat beberapa karakter untuk game sebelumnya, seperti Peppy berteriak pada saat-saat yang tidak tepat, seperti di Star Fox 64, dan Slippy Toad tetap kikuk yang seharusnya tidak diizinkan di udara.



Keterlibatan Shigeru Miyamoto dan studio anime mapan membuat The Battle Begins lebih menarik ditonton dibanding beberapa kartun Nintendo lain.



THE VERGE | ERWIN Z.