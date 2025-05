Apa Beda iPhone 5S, iPhone 6, dan iPhone 6 Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Telepon pintar produksi Apple, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, segera diluncurkan di Indonesia. Kabar itu didapat dari situs Telkomsel, yang akan menghadirkan paket data bagi iPhone terbaru pada 6 Februari 2015. Apa beda generasi iPhone terbaru itu dibanding produk sebelumnya?



Sebelum memproduksi iPhone 6 dan 6 Plus, perusahaan asal California, Amerika Serikat, itu meluncurkan iPhone 5s. Dikutip dari Trustedreviews.com, kedua telepon pintar itu memiliki perbedaan.



1. Perbedaan desain



Ponsel Apple generasi terbaru itu didesain lebih panjang dan lebar dibanding iPhone 5S. IPhone 6 Plus memiliki ketebalan 7,1 milimeter dengan panjang 14 sentimeter. Sedangkan iPhone 6 berketebalan 6,8 milimeter dengan panjang 11,6 sentimeter.



IPhone 5S terlihat lebih tebal dan pendek. Soalnya, ketebalannya 7,6 milimeter dan panjangnya 10,2 sentimeter.



2. Perbedaan layar



IPhone 6 Plus memiliki ukuran layar 5,5 inci dengan resolusi 1.920 x 1.080 piksel. Sedangkan layar iPhone 6 berukuran 4,7 inci dengan resolusi 1.134 x 750 piksel. Adapun iPhone 5S memiliki layar 4 inci dengan resolusi 1.136 x 640 piksel. Ketiga ponsel pintar itu sama-sama memiliki layar high definition.



3. Perbedaan kamera



Ketiga iPhone ini sama-sama memiliki kamera berkekuatan 8 megapiksel. Namun, dalam mengambil gambar serta video, iPhone 6 dan 6 Plus lebih cepat berfokus dan akurat dibanding iPhone 5S. Ketika mengambil gambar di tempat gelap, generasi terbaru telepon pintar Apple itu pun lebih mumpuni. Juga dalam soal pengambilan video. IPhone 6 dan 6 Plus bisa mengambil video gerak lambat dengan 240 frame per detik. Sedangkan iPhone 5S hanya bisa mengambil video gerak lambat dengan 120 frame per detik.



4. Perbedaan performa telepon



IPhone 6 dan 6 Plus menggunakan central processing unit (CPU) A8 64-bit dan M8 co-processor dengan RAM 1 gigabita (GB). Sedangkan iPhone 5S menggunakan CPU A7 64-bit dengan spesifikasi 1.3 gigahertz (GHZ) dual core dan RAM 1 GB.



5. Perbedaan Harga



Berdasarkan situs resmi Apple, di Singapura, iPhone 6 Plus berkapasitas 16 GB dijual dengan harga SG$ 1.148 atau sekitar Rp 10,8 juta. Sedangkan versi 64 GB dibanderol SG$ 1.288 atau sekitar Rp 12 juta, dan versi 128 GB dihargai SG$ 1.448 atau Rp 13,6 juta.



IPhone 6 berkapasitas 16 GB dijual dengan harga SG$ 988 atau sekitar Rp 9,3 juta. Versi 64 GB dibanderol SG$ 1.148 atau sekitar Rp 10,8 juta. Versi 128 GB dijual dengan harga SG$ 1.288 atau sekitar Rp 12 juta.



Sedangkan iPhone 5S berkapasitas 16 GB dibanderol dengan harga SG$ 848 atau sekitar Rp 7,9 juta. Adapun versi 32 GB dijual dengan harga SG$ 918 atau Rp 8,6 juta. (Baca juga: 5 Alasan iPhone 6 Bakal Dianggap Produk Gagal dan iPhone 6 Plus Ternyata Lebih Disukai)



