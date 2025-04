Apa Fungsi CAPTCHA yang Kerap Muncul saat Membuka Website?

TEMPO.CO, Jakarta - Saat mengakses website, pengguna mungkin kerap menemukan pertanyaan untuk verifikasi user bahwasanya “saya bukan robot” atau disebut dengan CAPTCHA. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart atau CAPTCHA merupakan alat keamanan yang dirancang untuk membedakan antara pengguna manusia dan bot dengan otomatis.