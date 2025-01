Apa Jadinya Kalau Virtual Reality dan Jurnalistik Kawin?

Tim membuat konten VR dari dua cerita di majalah The New York Times. Pertama berjudul "The Displaced", bercerita tentang kehidupan tiga pengungsi yang sangat emosional. Cerita kedua, yang dinilai kurang emosional, berjudul "The Click Effect". Cerita ini mengisahkan upaya riset para penelitian ahli biologi laut dalam membongkar sistem komunikasi lumba-lumba.