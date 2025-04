Apa yang Membedakan Grok dengan Chatbot AI Lainnya?

AI ini memiliki filter NSFW (Not Safe for Work) dengan pendekatan yang lebih longgar. Meski begitu, Grok tetap menjaga etika dan tanggung jawab dalam penyajian konten sensitif atau tabu.

Terinspirasi dari buku The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Grok dibekali kepribadian dengan selera humor unik. Interaksi dengannya terasa lebih hidup, tidak kaku, dan menghibur.