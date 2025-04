Aplikasi Pendidikan EdConnect Menyasar SD, SMP, SMA

TEMPO.CO, Jakarta - EdConnect, sebuah aplikasi pendidikan yang menyasar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dapat digunakan semua pihak di sekolah, seperti guru, murid, orang tua murid, dan kepala sekolah.



Menurut Susanto Tedja, Chief Technology Officer PT Edconnect Solusi Integrasi, meski saat ini EdConnect berfokus pada SD, SMP, dan SMA, tidak menutup kemungkinan akan merambah ke perguruan tinggi. Aplikasi ini pada dasarnya bertujuan memudahkan stakeholder menjalankan kegiatan belajar-mengajar dengan lebih baik.



Melalui EdConnect diharapkan sistem pendidikan Indonesia semakin baik. Pengembang juga berharap masyarakat dapat mendukung program ini ada di sekolah-sekolah.



“Kami memiliki target hingga akhir tahun ini, setiap bulannya ada satu sekolah yang bergabung. Sedangkan untuk tahun depan kami menargetkan 50-100 sekolah,” kata Philip Tedja, Marketing Manager PT Edconnect Solusi Integrasi, dalam acara Global Education Supplies and Solution di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, kemarin.



EdConnect memiliki dua tipe, yaitu EdConnect Lite dan EdConnect Enterprise.Versi EdConnect Lite dapat diunduh secara gratis di Google Play Store. Versi ini ditujukan untuk guru, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran dengan cepat dan dengan biaya murah.



Sedangkan versi EdConnect Enterprise digunakan 16 sekolah sejak 2016, dengan 13 di antaranya memilih membeli program ini dengan harga yang bervariasi serta sistem labeling dan tiga lainnya memakai programnya dengan membayar setiap tahunnya Rp 120 ribu per murid atau setiap bulannya Rp 10 ribu setiap muridnya.



Versi enterprise ini memudahkan pihak sekolah memasukkan data keuangan, kehadiran, jadwal, dan mengelola keperluan sekolah. Untuk kepala sekolah yang peduli kepada murid-muridnya yang berhenti sekolah di tengah jalan, versi ini juga dapat memberikan informasi persentase jumlah murid yang pindah atau berhenti sekolah di tengah jalan per kelasnya.



Selain menikmati fasilitas yang telah ada di EdConnect Enterprise, pihak sekolah dapat meminta fasilitas lain dari aplikasi itu yang dibutuhkan sekolah tersebut.



ZUL’AINI FI’ID N.