Aplikasi Pinjaman Digital Awan Tunai Resmi Diluncurkan

Sebagai perusahaan financial technology yang beroperasi sejak Mei 2017, Awan Tunai telah terverifikasi dan diawasi oleh OJK. Dalam segi investasi, Awan Tunai telah mendapatkan komitmen pendanaan dari Kredit Plus (PT Finansia Multi Finance) sebesar US$ 30 juta untuk membiayai pinjaman (lending capital) dan mendukung pertumbuhan bisnis Awan Tunai.