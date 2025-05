Aplikasi Taskanizer dari UGM Juara Satu Kompetisi Ideaction

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia mengumumkan pemenang kompetisi Ideaction. Ini adalah kompetisi pengembangan ide kreatif dan inovatif yang menjaring ide-ide para mahasiswa Indonesia di bidang teknologi.



"Kompetisi ini kami gelar untuk memotivasi dan mewadahi ide kreatif generasi muda di bidang teknologi, karena generasi muda biasanya punya banyak ide yang tidak tahu disalurkan melalui apa," kata Vebbyna Kaunang, Marketing Director IT and Mobile Samsung Electronics Indonesia di Ice Palace, Lotte Avenue Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.



Ia menyampaikan kompetisi bidang teknologi ini merupakan satu bentuk nyata Samsung yang ingin memberikan kembali timbal balik kepada konsumen di Indonesia.



Tiga ide dipilih oleh panitia sebagai pemenang lomba inovasi digital yang mulai diselenggarakan sejak April lalu.



Kelompok Pro Thinker dari Universitas Gajah Mada dengan aplikasi Taskanizer berhasil menjadi juara pertama. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengorganisir penyelenggaraan sebuah acara dari tahap awal hingga pelaksaan dengan memanfaatkan satu perangkat kerja saja.



Pemenang dengan inovasi terbaik kedua adalah aplikasi Fit Me milik dua mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Fit Me dibuat oleh Dita Utami Putri dan Exclesia untuk membantu konsumen Indonesia dalam melakukan transaksi berbelanja pakaian secara online.



Aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat tampilan tiga dimensi pakaian yang ingin dibeli online dengan ukuran tubuhnya sendiri. "Ini untuk menghindari baju ternyata tidak cocok dengan ukuran tubuh kita," kata Dita.



Inovasi ketiga yag berhasil menjadi pemenang adalah aplikasi sekaligus hardware Easy Hub, milik Dienastya Galih Pradana dari Universitas Brawijaya. Easy Hub ini memungkinkan masyarakat Indonesia menghubungkan aneka perangkat ke internet atau internet of things.



Easy hub ini memungkinkan penggunanya mengkontrol aneka perangkat melalui aplikasi Easy hub di ponsel pintar.



Pada malam penganugerahan pemenang tersebut terdapat 7 finalis pemenang yang sebelumnya terjaring dari 718 proposal dari 12 perguruan tinggi mitra Ideaction.



Seluruh proposal yang diterima oleh Ideaction ini diseleksi secara ketat oleh tim juri untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan memastikan ke orisinalitas ide yang ditawarkan.



Ketiga inovasi teknologi ini mendapatkan hadiah berupa beasiswa dan perjalanan edukasi ke Korea Selatan. Juara ketiga mendapatkan hadiah berupa beasiswa pendidikan senilai Rp 60 juta dan ponsel Samsung Galaxy A. Pemenang kedua mendapatkan beasiswa pendidikan senilai Rp 80 juta dan masing-masing satu unit ponsel Samsung Galaxy S7.



Sedangkan pemenang pertama mendapatkan beasiswa senilai Rp 100 juta, produk Samsung senilai Rp 100 juta untuk fasilitas universitas dan masing-masing satu unit ponsel Samsung Galaxy S7 Edge dan satu unit Gear VR.



MAYA NAWANGWULAN