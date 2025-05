TEMPO.CO, California - Menyusul kesuksesan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, Apple dikabarkan berencana membuatnya dalam ukuran yang lebih kecil. Versi mini tersebut akan memiliki layar berukuran 4 inci seperti pada iPhone lawas. Adapun iPhone 6 berukuran 4,7 inci sedangkan iPhone 6 Plus ukurannya 5,5 inci.



Analis dari Cowen and Company, Timothy Arcuri, mengaku memperoleh informasi dari sejumlah sumber perihal rencana Apple ini. Dia mengatakan ponsel tersebut bakal diberi nama iPhone 6S.



"Spesifikasinya mirip dengan yang ada di iPhone 5S," ujar Arcuri, seperti dikutip situs AppleInsider, Jumat, 26 Desember 2014.



Penampilan iPhone 6S kabarnya dirancang berbentuk curved dan mirip dengan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. iPhone 6S dijadwalkan meluncur sebelum musim gugur tahun 2015.



Namun bocoran yang diungkapkan Arcuri ini diragukan sejumlah pihak. Hal ini berkaca pada beragam isu yang muncul menjelang peluncuran iPhone 6 dan iPhone 6 Plus di pertengahan 2014. Dari berbagai prediksi yang muncul, hanya sebagian kecil yang tepat.



Sementara itu pihak lain memperkirakan, jika benar iPhone 6S bakal diluncurkan, ini akan menggantikan iPhone 5C yang gagal di pasaran. iPhone 5C awalnya diproyeksikan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan dana terbatas. Kenyataannya di sejumlah negara, harga iPhone 5C masih terbilang tinggi. Desain ponsel ini pun dianggap tidak istimewa.



Langkah Apple yang meneruskan generasi iPhone 6 dengan versi mini dianggap menjiplak strategi Samsung. Raksasa teknologi Korea Selatan ini sebelumnya menciptakan Galaxy S4 Mini yang merupakan kelanjutan dari Galaxy S4. Ada juga Galaxy S3 Mini yang menjadi penerus Galaxy S3, dan Galaxy S5 Mini yang meneruskan Galaxy S5.



Diciptakannya perangkat bergerak versi mini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat. "Ukuran mini ditujukan bagi konsumen yang belum terbiasa dengan gadget berlayar lebar," Tech Times menuliskan.



Langkah Apple yang meniru Samsung dianggap tidak aneh. Apple sebelumnya mengikuti jejak Samsung dengan memproduksi telepon cerdas berlayar lebar. Perusahaan yang bermarkas di California ini tidak lagi bertahan dengan ponsel mungil.



