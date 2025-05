Apple: Apa Itu Daftar Putar Viral di Apple Music?

Playlist Viral Chart yang baru dirilis oleh Apple Music dan Shazam menampilkan berbagai lagu yang tengah populer secara global berdasarkan pencarian pengguna. Beberapa lagu yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Shake It To The Max (FLY) [Remix] oleh Moliy, Nothing’s Gonna Stop Us Now oleh Starship, Hot Together oleh The Pointer Sisters, serta Apt. oleh Rose dan Bruno Mars.