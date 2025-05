Apple Bikin Program Swift untuk Pengembang Aplikasi di WWDC

TEMPO.CO, Jakarta - Apple menggelar ajang para pengembang aplikasi yang disebut Worldwide Developer Conference (WWDC) di San Francisco, Amerika Serikat pada pekan ini. Satu program utama yang menjadi perhatian banyak para pengembang adalah Swift. Ini merupakan bahasa pemrograman ala Apple untuk para pengembang yang tertarik membuat aplikasi untuk iPhone dan komputer Mac.



"Ini karena Swift itu sesuai namanya mudah digunakan dan hasilnya bagus," tulis situs Business Insider, Senin 8 Juni 2015.



Sebuah situs bernama Topcoder menggelar kompetisi membuat aplikasi menggunakan Swift. Dan hasilnya, ada 3700 peminat dari perkiraaan sekitar 20 ribu pengembang pada akhir tahun ini.



Popularitas Swift membuat seorang pengembang bisa meraup $66 ribu per bulan atau sekitar Rp 800 juta per bulan hanya dengan cara mengajarkan pengembang lain cara menggunakan Swift.



Ternyata langkah Apple ini mengikuti cerita sukses yang dimulai oleh Microsoft pada 1991. Saat itu Microsoft membuat bahasa pemrograman Visual Basic untuk memudahkan pengembang membuat aplikasi berbasis Windows.



Visual Basic ini menggunakan antarmuka grafis (graphic user interface). Google juga pernah meluncurkan program serupa yang disebut Go.



Swift menggunakan bahasa pemrograman Objective-C, yang digunakan untuk membuat aplikasi iOS.



Sedangkan Google membuat bahasa pemrograman C ++, dan Python untuk kebutuhan pengembangan aplikasi. "Ini merupakan solusi dari kami untuk membuat bahasa pemrograman yang mudah."



BUDI RIZA