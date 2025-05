TEMPO.CO, Jakarta - Apple Inc dikabarkan tengah menyiapkan rancangan ulang untuk produk telepon seluler iPhone pada 2017, termasuk menghilangkan tombol Home.



Dilansir dari Techinsider, Sabtu, 27 Agustus 2016, Apple juga dikabarkan berencana memakai Sony FeliCa, perangkat near field communication (NFC) yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran elektronik.



Ihwal perubahan radikal pada desain iPhone sebetulnya bukan hal baru, karena dalam beberapa bulan terakhir rencana ini sudah tersiar. Sebelumnya, iPhone diperkirakan tak akan banyak melakukan perubahan dan hanya berfokus pada perbaikan kamera dan menghilangkan rongga 3,5 milimeter untuk sambungan earphone.



Pada Juni 2016 lalu, The Wall Street Journal melaporkan Apple menginginkan desain seperti satu lembaran kaca. Untuk itu, tombol Home harus dihilangkan.



Di luar itu, rumor yang beredar menyebutkan, iPone akan menggunakan panel edge to edge dengan teknologi layar OLED. Artinya akan sama dengan Samsung Galaxy. iPhone juga ditengarai akan menggunakan pemindai sidik jari pada layar ponselnya.



