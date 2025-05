Apple Dikabarkan Siapkan New iPhone yang Serba Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Bocoran mengenai waktu peluncuran iPhone seri terbaru muncul dari perusahaan telekomunikasi Inggris, Vodafone. Untuk sementara, ponsel terbaru ini bakal disebut New iPhone, dan bukannya iPhone 6S atau iPhone 7.



"Tanggal peluncuran New iPhone ini pada 25 September dengan waktu pemesanan dibukan sepekan sebelumnya yaitu pada 18 September," demikian tulis situs Forbes, Senin, 8 Juni 2015.



Forbes mengutip dari situs Mobile News, yang mendapatkan bocoran surat elektronik yang beredar di perusahaan Vodafone.



Sedangkan situs Yahoo mengabarkan bahwa manajemen Apple menyiapkan sejumlah produk baru pada tahun depan. "Ini bakal menjadi produk iPhone yang benar-benar baru sehingga tidak disebut iPhone 7 atau iPhone 7 Plus seperti dikira sebagian orang."



Menurut situs Economic Daily News dari Taiwan, manufaktur komponen bernama AUO telah diminta Apple untuk menyuplai layar empat inci. Ini bakal dipasang pada ponsel seri murah iPhone. Menurut situs Taiwan ini, iPhone seri murah itu bakal diluncurkan pada kwartal pertama tahun depan.



THE WEEK | BUDI RIZA