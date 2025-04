Apple Dikabarkan Tunda Peluncuran iPhone 8 hingga Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple belakangan dikabarkan tengah menyiapkan dua model iPhone terbaru yaitu iPhone 8 yang dirombak. Model ini disebut-sebut akan mengusung desain bezel-less, layar OLED, pengisian nirkabel, fitur semacam augmented reality, dan satu lagi model seperti iPhone 7s.



Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa kehadiran iPhone 8 akan tertunda hingga tahun depan di musim gugur.



Menurut Business Insider, dikutip dari laman The Verge, catatan penelitian terbaru dari Deutsche Bank menunjukkan bahwa iPhone terbaru mungkin tidak akan meluncur sampai awal 2018.



Catatan penelitian itu menyebutkan bahwa "beberapa laporan pemasok menunjukkan adanya kekurangan komponen utama dan tantangan teknis dapat menunda perilisan perangkat iPhone 8 pada musim gugur ini."



Deutshe Bank juga mengutip laporan ValueWalk yang mengklaim sumber di Foxconn hanya menerima pesanan Apple unutk update iPhone 7s dan 7s Plus untuk musim gugur ini.



Entah analis Deutsche Bank benar atau tidak, ini bukan kali pertama tersiar kabar penundaan iPhone 8. Pada bulan April, Bloomberg melaporkan bahwa iPhone bisa saja tertunda "satu atau dua bulan" karena masalah manufaktur.



Analis KGI Securities Ming-Chi Kuo yang biasa memprediksi Apple memperkirakan produksi massal iPhone 8 tidak akan dimulai sampai Oktober atau November, demikian The Verge.



ANTARA