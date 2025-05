TEMPO.CO, Miltipas - Sebuah perusahaan daur ulang South Bay mencari seorang wanita yang pada awal April 2015 membuang kotak elektronik dari rumahnya setelah suaminya meninggal.



Sekitar dua minggu kemudian, perusahaan itu, Clean Bay Area, menemukan di dalam salah satu kotak langka itu Apple I, salah satu dari hanya sekitar 200 komputer desktop generasi pertama yang dirakit oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ron Wayne pada 1976 .



Perusahaan daur ulang itu lantas menjual Apple I itu pada Mei lalu seharga US$ 200 ribu (Rp 2,6 miliar) kepada kolektor pribadi, kata Wakil Presiden Victor Gichun. Karena kebijakan perusahaan untuk membagi hasil 50-50 dengan donor, Gichun pun mencari wanita misterius yang menolak untuk mendapatkan tanda terima atau meninggalkan namanya.



"Kami mencari dia untuk memberinya US$ 100.000," kata Gichun kepada mercurynews, Sabtu, 30 Mei 2015. Wanita itu meletakkan barangnya pada hari Jumat sebelum waktu penutupan.



“Dia bilang, 'Saya ingin menyingkirkan barang ini dan membersihkan garasi saya,'" kata Gichun. "Saya berkata, 'Apakah Anda memerlukan penerimaan pajak?' dan dia berkata, 'Tidak, saya tidak perlu apa-apa.'"



Gichun merasa sedih karena wanita itu mengatakan suaminya telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Ibu dari Gichun sendiri meninggal pada usia 54. Ia ingat bagaimana ayahnya menderita sesudahnya. Mungkin, kata Gichun, mendapatkan beberapa uang ekstra dapat membantu wanita itu.



Clean Bay Area mendaur ulang komputer, peralatan laboratorium, peralatan uji dan semikonduktor. Perusahaan ini berhubungan terutama dengan bisnis, tapi sekitar lima kali seminggu individu mampir dengan berbagai sumbangan. Perusahaan tidak mengambil dari donor individu.



"Saya ingat dia," kata Gichun. Dia mengatakan wanita itu mengendarai sebuah SUV. Dia tidak membocorkan informasi deskriptif lainnya tentang wanita atau mobilnya. Di masa depan, katanya, ia akan lebih ngotot untuk mendapatkan informasi kontak donor.



Untuk mendapatkan cek senilai US$ 100.000, wanita misterius itu hanya perlu muncul di gudang perusahaan. "Untuk membuktikan siapa dia," kata Gichun, "Saya hanya perlu melihat dirinya."



ERWIN Z | ENGADGET | MERCURYNEWS