Apple iPad Pro Dikabarkan Tersedia Mulai 11 November

TEMPO.CO, Cupertino - Sejak ditampilkan Apple pertama kali bulan lalu, belum banyak perkembangan yang terdengar tentang iPad Pro. Apple mengatakan akan meluncurkan tablet bongsor 12,9 inci ini pada bulan November, tapi tidak menyebutkan waktu pastinya.



Namun, menurut rumor terbaru dari 9to5Mac, Apple akan mulai menjual iPad Pro pada 11 November secara online dan di toko-toko. Blog tersebut tidak menyebutkan adanya opsi pre-order.



Pada tanggal itu, Apple juga akan mulai menjual dua aksesoris utama iPad Pro: sebuah Smart Keyboard dan sebuah stylus, Apple Pencil.



Apple Pencil akan memerlukan adaptor khusus miliknya untuk melakukan pengisian daya, dengan menggunakan kabel Lightning standar. Tidak disebutkan berapa harganya, sehingga kemungkinan Apple akan menyertakannya dalam paket iPad Pro sebagai aksesori gratis. Smart Keyboard akan dibanderol US$ 169 dan Apple Pencil dibanderol US$ 99.



Sementara iPad Pro dibanderol US$ 799 untuk versi 32GB dengan Wi-Fi. Jika menginginkan versi 128GB dengan konektivitas LTE built-in dibanderol seharga US$ 1.079 (lebih dari MacBook Air).



"iPad Pro pasti ceruk yang luar biasa untuk tablet," tulis Sascha Segan dari PCMag pada bulan September, setelah ia mencoba tablet itu.



"Ini bukan sesuatu yang Anda ingin gunakan sambil jalan-jalan. Ini bukan perangkat kecil yang nyaman untuk pangkuan Anda. Ini tidak seperti sebuah buku. Dan ini tidak menjalankan aplikasi desktop multi-window sesungguhnya seperti Surface Pro 3,” ujarnya.



“Dengan layar 2732x2048, saya dapat melihat iPad Pro menjadi masalah besar bagi para seniman, arsitek, pendidik, dan desainer CAD,” tambahnya. Namun, menurutnya, untuk melihat lebih jauh, perlu dilihat juga perangkat lunak enterprise yang menyertai perangkat ini saat diluncurkan.



PCMAG | ERWIN Z