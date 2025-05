TEMPO.CO, Beijing - Berkat permintaan lokal yang tinggi dan konsisten, bisnis jual-beli iPhone bekas agak menguntungkan di Cina. Bahkan perusahaan yang memproduksi perangkat tersebut ingin terjun ke bisnis jual-beli iPhone bekas..



Menurut Bloomberg, Apple akan meluncurkan program tukar-tambah iPhone di Cina, yang dilakukan oleh Foxconn. Pada dasarnya, Foxconn akan membeli iPhone bekas secara langsung, memperbaiki, dan kemudian menjualnya di toko online mereka, Taobao--platform seperti eBay yang populer di Cina. Sumber Bloomberg menambahkan bahwa jaringan penjualan itu mungkin meluas ke toko fisik.



Ini adalah peluang besar bagi Foxconn, tapi popularitas program itu akan sangat bergantung pada harga yang ditawarkan toko. Bloomberg mengatakan harga iPhone 5s 16 GB bekas mencapai US$ 300 di Amerika Serikat. Harga itu sedikit lebih murah daripada harga barang yang sama di Hong Kong.



Chief Executive Officer Apple Tim Cook mengatakan Cina siap mengambil alih posisi AS sebagai pasar terbesar Apple, dan dia berupaya memperbanyak toko Apple di Cina hingga dua kali lipat sampai pertengahan tahun depan.



Permintaan Cina terhadap iPhone layar lebih besar membantu meningkatkan catatan keuntungan US$ 18 miliar selama kuartal terakhir tahun lalu. Rencana perluasan jaringan tukar-tambah di Cina menyusul program serupa di Amerika Serikat yang dimulai pada 2013. Toko di Amerika bahkan menerima perangkat non-Apple untuk pertama kalinya.



"Hal ini tentu menjadi pendorong untuk menarik penjualan," kata Roger Entner, analis dari Recon Analytics LLC, kepada Bloomberg. Dia yang memperkirakan sekitar setengah pembeli iPhone di AS selama kuartal terakhir 2014 akan membeli iPhone baru dengan skema tukar-tambah.



ERWIN Z. | ENGADGET