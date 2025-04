Apple Jadi Perusahaan Termahal Lagi, Bernilai Rp 2.469 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk tahun kelima secara berturut-turut, konsultan Interbrand telah mengukuhkan Apple sebagai merek termahal di planet ini. Nilai dari merek tersebut adalah US$ 184 miliar (Rp 2.469 triliun), menurut laporan terakhir, yang naik 3 persen dari angka tahun lalu.



Beberapa saingan Apple berada di posisi sepuluh besar dengan Google di posisi kedua. Anak perusahaan Alphabet ini memiliki merek senilai US$ 141,7 miliar (Rp 1.901 triliun), 6 persen lebih tinggi dari valuasi 2016.

Microsoft menempati posisi ketiga. Dengan kenaikan nilainya 10 persen dari tahun lalu membuat Microsoft bernilai US$ 80 miliar (Rp 1.073 triliun). Amazon, deangan asisten cerdas Echo Echo, menempati posisi kelima dengan kenaikan 29 persen dalam valuasi tahun ini menjadi US$ 64,8 miliar (Rp 869 triliun).

Samsung berada tepat di belakang Amazon di posisi 6. Nilai merek raksasa teknologi Korea Selatan ini adalah US$ 56,2 miliar (Rp 754 triliun), naik 9 persen dari angka 2016. Dengan peningkatan 48 persen dalam nilai mereknya menjadi US$ 48,2 miliar (Rp 646 triliun), Facebook adalah perusahaan teknologi seluler terakhir dalam daftar sepuluh besar.

Nama penting lain dalam teknologi mobile termasuk Intel (nomor 15) dengan nilai US$ 39,5 miliar, naik 7 persen dari tahun lalu. HP (nomor 53) melihat nilai mereknya turun 8 persen menjadi US$ 9,5 miliar, dan merek Adobe (nomor 56) naik 19 persen tahun ini untuk mencapai nilai US$ 9,1 miliar. Merek Sony (nomor 61) dihargai US$ 8,5 miliar setelah kenaikan 2 persen dari tahun lalu. Nama merek Huawei (nomor 70) sekarang bernilai US$ 6,7 miliar setelah kenaikan 14 persen dari tahun ke tahun.

Netflix membuat entri pertamanya dalam daftar ini, memulai debutnya di nomor 78 dengan merek senilai US$ 5,6 miliar, dan PayPal masuk di nomor 80 dengan nilai US$ 5,4 miliar, naik 12 persen. Mengambil nomor spot 100 adalah Lenovo. Pemilik nama Motorola yang terkenal (yang ironisnya tidak muncul di urutan 100 teratas), merek Lenovo bernilai US$ 4 miliar, turun 1 persen untuk tahun ini.

Apple baru saja mengumumkan tiga iPhone baru bulan ini, yaitu iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Ketiga ponsel itu masing-masing dijual US$ 699, US$ 799, dan US$ 999.