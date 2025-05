TEMPO.CO, Madison - Juri mengganjar Wisconsin Alumni Research Foundation lebih dari US$ 234 juta (Rp 3,16 triliun) hari Jumat, 16 Oktober 2015, dalam gugatan pelanggaran paten terhadap pembuat komputer Apple Inc.

Juri menetapkan jumlah itu setelah sekitar tiga jam berunding. Jumlah itu kurang US$ 165 juta (Rp 2,23 trilun) yang dituntut yayasan itu, namun tim kuasa hukum tampak tersenyum setelah putusan itu dibacakan, menurut The Wisconsin State Journal. Juri yang sama Selasa lalu memutuskan bahwa Apple melanggar hak paten yang memicu kerugian.

Sengketa paten itu melibatkan teknologi cip yang diciptakan oleh profesor ilmu komputer University of Wisconsin-Madison, Gurindar Sohi, yang berada di ruang sidang untuk mendengar keputusan itu. Teknologi ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi prosesor yang menjalankan perangkat mobile Apple populer seperti iPhone dan iPad, dan memperpanjang masa pakai baterai sebanyak dua jam.

"Untuk Dr. Sohi, saya harap Anda merasa bahwa penemuan Anda itu terbukti benar," kata hakim distrik William Conley.

Juru bicara Apple Rachel Tulley hanya mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk mengajukan banding. Pengacara Apple menolak berkomentar.

Lembaga nirlaba Wisconsin Alumni Research Foundation berfungsi sebagai unit transfer teknologi dari University of Wisconsin-Madison dengan mematenkan dan mengkomersialkan penemuan kampus.

"Ini adalah kasus di mana kerja keras peneliti universitas kami dan integritas dari paten dan lisensi penemuan telah berlaku," kata Carl Gulbrandsen, direktur pelaksana yayasan. "Juri mengakui pekerjaan pemrosesan komputer yang berlangsung di kampus kami."

Pengacara Yayasan Morgan Chu meminta juri untuk mengganjar royalti US$ 2,74 (Rp 37 ribu) per unit, sementara pengacara Apple, William Lee, mengatakan pelanggaran paten itu bernilai royalti hanya 7 sen per unit. Jumlah unit yang terlibat tidak diungkap, hanya ditampilkan kepada pengacara dan juri, tidak untuk umum.

