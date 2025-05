Apple Luncurkan Aplikasi Android untuk Tarik Pengguna ke iOS

TEMPO.CO, San Francisco - Sebagai bagian dari preview untuk iOS 9, Apple telah mengumumkan sebuah jalan mulus bagi pengguna Android yang ingin melompat ke iOS.



Move to iOS adalah sebuah aplikasi Android yang akan memungkinkan pengguna untuk memindahkan data mereka dari sistem operasi mobile Android milik Google – pesaing terbesar Apple – ke sistem operasi Apple, iOS.



Menurut preview singkat di situs web Apple, perpindahan ini meliputi kontak, foto dan bahkan aplikasi yang tersedia di kedua platform. "Hanya mengunduh aplikasi Move to iOS untuk beralih secara nirkabel dari perangkat Android ke perangkat iOS baru Anda," tulis Apple sebagaimana dikutip CNET, Selasa, 9 Juni 2015.



"Ini secara aman mentransfer kontak, riwayat pesan, foto kamera dan video, bookmark web, akun mail, kalender, wallpaper, serta lagu dan buku gratis DRM Anda. Dan ini akan membantu Anda membangun kembali perpustakaan aplikasi Anda. Setiap aplikasi gratis yang Anda gunakan - seperti Facebook dan Twitter - disarankan untuk diunduh dari App Store dan aplikasi pembayaran anda ditambahkan ke iTunes Wish List."



Ketika transfer data Anda selesai, Anda kemudian dapat membawa ponsel Android lama Anda ke toko Apple untuk didaur ulang.



Aplikasi, yang akan dirilis dengan iOS 9 di kuartal III tahun ini, akan menjadi salah satu dari dua yang pertama dirilis Apple pada platform Android. Aplikasi yang lain adalah layanan streaming musik baru Apple, Apple Music, yang bersaing dengan layanan streaming musik Google, Google Play Music, dan layanan lainnya, seperti Spotify.



ERWIN Z | CNET