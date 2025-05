TEMPO.CO, Jakarta - Apple menambahkan lagi lokasi peluncuran resmi ponsel iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Setelah pada pekan pertama hadir di 24 negara, iPhone 7 pekan ini resmi hadir di 30 negara lain. Peluncuran tahap kedua ini dilakukan di pasar Eropa dan Timur Tengah, seperti dilansir Phonearena.com, Senin, 26 September 2016.



Mulai pekan ini, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus akan resmi tersedia di Andorra, Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cek, Estonia, Yunani, Greenland, Guernsey, Hungaria, Iceland, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Maldives, Malta, Monaco, Polandia, Qatar, Romania, Rusia, Saudi Arabia, Slovakia, dan Slovenia.



Selain menambah lokasi penjualan iPhone 7, Apple mengaku tengah bekerja keras menyediakan kembali unit ponsel iPhone 7 Plus dan iPhone warna Jet Black untuk seri 7 dan 7 Plus. Pekan penjualan pertama di Amerika Serikat, ponsel iPhone 7 Plus dan iPhone warna Jet Black telah habis terjual.



iPhone 7 memiliki layar berukuran 4,7 inci, sedangkan iPhone 7 Plus memiliki layar berukuran 5,5 inci. Kedua ponsel kini memiliki kemampuan tahan air dan debu dengan dibenamkannya teknologi IP67.



iPhone 7 dan 7 Plus hadir lebih tipis karena Apple menghilangkan Jack Headphone dari ponsel tersebut. Sebagai gantinya, Apple memberikan adaptor konektor yang bisa digunakan untuk menyambungkan Jack Audio 3,5 milimeter.



Apple iPhone 7 menggunakan prosesor A10 Fushion dengan 4 Core Chip.



PHONEARENA | MAYA NAWANGWULAN