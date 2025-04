Apple Luncurkan Tablet Multitasking iPad Pro 10,5 Inci

TEMPO.CO, San Jose - Apple dalam acara Worldwide Developers Conference (WWDC) di San Jose, California, Senin 5 Juni 2017, mengumumkan versi baru iPad Pro 10,5 inci. Model ini secara teknis sedikit lebih besar dari tablet 9,7 inci sebelumnya, namun dengan bezel 40 persen lebih kecil, ia menawarkan layar yang jauh lebih luas.



Sebagai produk high end, iPad Pro merupakan perangkat keras yang mengesankan, dengan tampilan yang lebih cerah, chip 64-bit A10X Fusion baru, dan sesuatu yang disebut Pro Motion akan meningkatkan refresh rate dan membuat aksesoris Pencil terasa lebih alami lagi.



Yang lebih menarik adalah fitur multitasking iOS 11 baru untuk iPad yang dipinjam dari macOS. Hal pertama yang akan Anda perhatikan tentang iOS 11 di iPad adalah bahwa ada dok aplikasi di bagian bawah layar. Secara otomatis muncul di layar awal, namun saat berada di aplikasi, Anda dapat menggesek layar dari bagian bawah layar untuk menarik dok setiap saat. Dari sana, Anda bisa menyeret dan menjatuhkan aplikasi lain ke sisi layar untuk memasukkannya ke mode multitasking.



Kini Anda dapat beralih di antara aplikasi iPad dengan mengaktifkan antarmuka seperti Mission Control menggunakan tangkapan empat jari. Ini membuat aplikasi menjadi spasi dan memungkinkan Anda melihat semua aplikasi yang dibuka atau berjalan.



Drag and drop juga layak disebut. Di iOS 11 Anda dapat membuka dua aplikasi berdampingan - misalnya menggunakan Mail and Safari - dan seret dan lepas konten web langsung ke draf email. Anda juga dapat menyeret dan menjatuhkan aplikasi ke dalam dok, atau hanya memindahkannya ke layar utama.



Ada fitur iPad Pro khusus lainnya juga, seperti fakta bahwa teks yang Anda tulis dengan aksesoris Pencil dapat diindeks dalam hasil penelusuran Spotlight. Dan, tentu saja, ada keyboard aksesoris buatan Apple yang cerdas untuk ukuran dan model khusus ini.



Pro iPad 10,5 inci mulai dijual hari ini dan dikapalkan minggu depan. Sementara iOS 11 dikirimkan ke konsumen pada musim gugur. iPad dibanderol seharga US$ 648 (Rp 8,6 juta) untuk model dasar 64 gigabyte.



Terlepas dari kenyataan bahwa penjualan iPad Apple telah menurun selama beberapa kuartal terakhir, Apple tampaknya bertekad menjadikan iPad sebagai perangkat komputasi yang serius, bukan hanya tablet yang digunakan orang untuk berbelanja dan browsing .



THE VERGE | ERWIN Z