TEMPO.CO, Jakarta - Apple Music akan menampilkan serial Carpool Karaoke dari komedian James Corden mulai 8 Agustus. Hal itu diumumkan Apple dalam situsnya, Rabu ini, 31 Mei 2017.



Sebelumnya, Apple sudah mengumumkan Carpool Karaoke: The Series akan diluncurkan pada April lalu seharga US$ 9,99 per bulan. Reuters melaporkan Apple menunda peluncuran itu tanpa penjelasan lebih lanjut.



Baca: Ukuran iPhone 8 Mulai Terungkap ke Publik



Seri yang akan muncul di Apple Music merupakan adaptasi segmen terpopuler di acara The Late Late Show yang dipandu James Corden.



Dalam segmen itu, Corden menyetir mobil, seorang selebriti duduk di kursi penumpang depan dan bernyanyi medley.



Corden akan tampil di serial Apple Music dengan bintang basket LeBron James dan aktor Will Smith, kata Apple dalam keterangan tertulis.



Baca: Apple Rilis Iklan untuk Rayu Pengguna Android Pindah ke iPhone



Episode lainnya akan menampilkan John Legend, Alicia Keys, Taraji P Henson. Miley Cyrus dan ayahnya Billy Ray Cyrus.



Episode baru Carpool Karaoke akan hadir di Apple Music setiap Selasa. Sementara itu, Carpool Karaoke tetap menjadi segmen di The Late Late Show.

ANTARA