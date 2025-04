Apple Rayu Pengguna Android: Hidup Lebih Mudah di iPhone

TEMPO.CO, San Francisco - Apple baru saja memperbarui beberapa bagian situs web resmi miliknya, yang sekarang menyertakan bagian yang didedikasikan untuk pengguna Android yang mungkin ingin beralih ke iOS.



Baca: Berita Teknologi Terpopuler: Peluncuran iPhone 8

Pada halaman web Switch baru, Apple mencoba menarik pengguna Android dengan menyebutkan bahwa "Hidup lebih mudah di iPhone dan itu dimulai begitu Anda menyalakannya."



Dengan menggulir ke bawah halaman, Anda akan menemukan beberapa alasan mengapa Apple berpikir bahwa beralih ke iPhone adalah ide bagus, dimulai dengan fakta bahwa mentransfer data Anda (setelah mengunduh Move to iOS app dari Google Play) begitu mudah.



Agar adil, juga cukup mudah untuk beralih dengan cara lain, dan mentransfer data dari iPhone ke ponsel Android, jadi kita tidak bisa benar-benar mengatakan Apple memiliki keuntungan besar di sini.



Baca: Apple Bawa iPhone 7 RED ke Indonesia



Apa yang Apple dapat unggulkan adalah fakta bahwa iPhone sangat cepat (berkat chipset yang dirancang khusus), ia memiliki kamera yang bagus, menawarkan privasi dan keamanan yang disempurnakan, dan secara keseluruhan, iOS intuitif dan mudah digunakan.



Apple tidak mengatakan Anda harus beralih ke iPhone tertentu. Di bagian bawah halaman Switch-nya, perusahaan ini menghadirkan semua model iPhone yang saat ini tersedia untuk dibeli, yaitu iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, dan iPhone SE.



Juga disertakan beberapa informasi tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan hingga US$ 260 dalam bentuk kredit untuk membeli iPhone jika Anda melakukan penukaran dengan handset lama Anda.



Baca: Tips Teknologi Hari Ini: 5 Fitur Tersembunyi iPhone



Untuk menandai peluncuran halaman web Switch baru, Apple mengunggah serangkaian video singkat yang menggarisbawahi kemudahan menyingkirkan perangkat Android Anda untuk sebuah iPhone.



PHONEARENA | ERWIN Z