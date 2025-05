TEMPO.CO, Cupertino - Belum puas berinovasi lewat produk dan toko online, Apple tengah bersiap meluncurkan layanan televisi berlangganan. Menurut kabar, layanan ini sudah bisa dinikmati sebelum akhir 2015.



“Apple sedang melakukan penjajakan dengan penyedia program televisi untuk menawarkan layanan televisi berlangganan,” demikian ditulis situs Wall Street Journal, Senin, 16 Maret 2015.



Layanan ini rencananya akan menghadirkan 25 saluran televisi, termasuk ABC, CBS, dan Fox. Konten tersebut dapat dinikmati melalui perangkat berbasis iOS, termasuk Apple TV.



Sayangnya, Apple masih bungkam ihwal layanan televisi ini. Biaya berlangganan per bulan juga belum terungkap. Seorang sumber menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan per bulan US$ 30-40 atau sekitar Rp 396-527 ribu.



Adapun televisi berlangganan tersebut juga bakal hadir lewat layanan berbasis Internet, yakni Sling TV, milik provider satelit Dish. Sling TV menawarkan 12 saluran, antara lain ESPN,TNT, CNN, HGTV, serta Disney Channel.



Bisnis televisi sebenarnya sudah dilirik Apple sejak lama. Namun Apple enggan mengungkapkan rencananya.



“TV adalah persoalan sulit yang harus diatasi,” kata Senior Vice President of Internet Software and Services Apple Eddy Cue. Dia mengatakan para penyedia layanan televisi memiliki sistem yang berbeda-beda. Tidak ada standar khusus yang menentukan konsep penyajiannya. Karena itu, Apple tertarik menghadirkan layanan yang terintegrasi.



Menurut kabar, Apple tidak menggandeng semua pemain besar stasiun televisi di Negeri Abang Sam. NBC Universal, yang merupakan pemilik saluran televisi NBC, menyatakan tidak dilibatkan dalam penjajakan yang dilakukan Apple. Tahun lalu, kedua perusahaan itu dikabarkan sempat mengadakan pembicaraan tentang televisi berlangganan.



Kala itu, Apple dan NBC dikabarkan bakal menggunakan broadband milik Comcast. Rupanya, tidak ada kesepakatan yang terjadi karena di saat bersamaan Comcast sedang mengembangkan perangkat set-top box. “Apple menganggap Comcast mengulur-ulur waktu,” kata situs CNET.



WALL STREET JOURNAL | CNET | SATWIKA MOVEMENTI