Apple Tak Sengaja Bocorkan Informasi iPhone 8

TEMPO.CO, San Francisco - Apple yang dikenal di seluruh dunia akan kerahasiaannya mengalami minggu yang buruk menjelang peluncuran iPhone 8. Hal ini berkaitan dengan bocoran terbesar keluar dari perusahaan asal Cupertino itu sendiri, dan bukan dari orang dalam rantai pasokannya.



Hal ini terkait dengan firmware HomePod pra-rilis yang diunggah ke server publik pekan lalu. Menurut The Guardian, firmware itu seharusnya disebarluaskan secara internal.



Firmware itu penuh rincian tentang HomePod yang akan datang, tapi informasi di luar HomePod itu yang membuat orang di seluruh dunia menyimaknya. Sebagai contoh, informasi itu memberikan gambar iPhone 8 pertama resmi 100 persen yang dijuluki "D22".



Meskipun berbentuk siluet, gambar itu memberi tahu banyak hal. Sebagai contoh, hilangnya tombol home. Gambar yang muncul itu mengkonfirmasi spekulasi bahwa Apple akan segera membunuh fitur di bagian depan ponselnya itu.



Dan apa sebagai penggantinya? Sebuah tombol home maya sebagian akan mengisi kekosongan itu, tapi tidak akan menggantikan Touch ID. Apakah mungkin sensor sidik jari di bawah layar? Mungkin, tapi rincian di firmware HomePod menyebutkan bahwa Apple - setidaknya di iPhone berikutnya – beralih dari Touch ID dan memilih pengenalan wajah berbasis inframerah.



Diidentifikasi sebagai "Peal ID", fitur baru itu mungkin akan menggeser kecenderungan biometrik Apple dari jempol ke wajah, yang memungkinkan berbagai pembelian hanya dengan memindai wajah pengguna.



Selain itu, bagian atas ponsel juga menarik. Apple jelas beralih menuju bagian depan minim tepian (bezelles), dan pada gambar yang bocor, layar terlihat diperluas sampai bagian atas ponsel itu. Namun, di tengah atas, ada potongan, yang hampir pasti adalah tempat kamera.



Beberapa informasi lain juga terkuak. Misalnyam ponsel itu dapat merekam video dalam resolusi 4K pada 60 frame per detik. Angka itu naik dari 30 fps pada iPhone 7 Plus, dan pasti akan disambut gembira oleh vlogger di seluruh dunia.



Berbicara tentang kamera, firmware itu menunjukkan bahwa ponsel akan hadir dengan sensor kedalaman. Fitur ini dapat membantu membuat selfie lebih baik, tapi juga kunci untuk augmented reality. Terlebih lagi, menurut pengembang iOS Guilherme Rambo, ponsel itu akan memiliki "SmartCam" yang akan mengatur setting kamera selaras berdasarkan adegan yang terdeteksi.



Jadi bersiap-siaplah untuk foto yang lebih baik dengan iPhone 8.



MASHABLE | ERWIN Z