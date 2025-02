Apple Tetap Sediakan Opsi Storage 64 GB pada iPhone SE 4, Alasan Bisnis?

TEMPO.CO , Jakarta - Apple berancang-ancang meluncurkan perangkat terbarunya, iPhone SE 4 , pada 19 Februari 2025. Ponsel baru ini kemungkinan akan dijual mulai dari US$ 499 atau sekitar US$ 70 lebih mahal dari model sebelumnya.

Opsi 64 GB kemungkinan besar disediakan untuk menjaga margin keuntungan. Muncul spekulasi bahwa konsumen harus membayar tambahan US$ 100 untuk setiap peningkatan kapasitas penyimpanan. Artinya, model 128 GB bisa dibanderol US$ 599 sedangkan yang 256 GB seharga US$ 699.