Apple Umumkan iOS 11 dengan Banyak Fitur Baru, Apa Saja?

TEMPO.CO, San Jose - CEO Apple Tim Cook baru saja mengumumkan secara resmi iOS 11 di atas panggung WWDC 2017. Pembaruan utama pada sistem operasi yang berjalan di jutaan iPhone dan iPad ini akan memperbaiki teknologi inti yang menggerakkan OS dan juga mengenalkan banyak fitur baru yang dihadapi pengguna.



IOS 11 akan dirilis musim gugur ini - mungkin bersamaan dengan smartphone iPhone 8 dan iPhone 7S yang baru. Versi beta publik akan tersedia pada bulan Juni nanti.



Fitur iOS 11 pertama yang diperlihatkan oleh Craig Federighi adalah percakapan yang disinkronkan di iCloud, iOS, dan macOS. Pesan pindah ke iCloud, intinya. Jika Anda menghapus pesan di iPhone atau iPad Anda, itu sekarang akan tercermin pada Mac Anda juga.



Apple Pay Tantang Venmo

Apple Pay diperluas dan mencakup pembayaran orang ke orang, sehingga memposisikan Apple untuk menantang Venmo dan Square Cash. iOS 11 akan memperkenalkan Apple Pay Cash Card, di mana pengguna akan dapat menyimpan dana yang diterima dari transaksi peer-to-peer. Uang ini bisa ditransfer ke rekening bank pribadi anda.



Siri

Apple telah melakukan penyempurnaan Siri yang membuat suara asisten itu terdengar lebih alami saat merespons pengguna. Selain itu, Siri sekarang akan bisa melakukan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Cina, Prancis, Jerman, Italia, atau Spanyol. Siri juga semakin pintar membuat saran.



Aplikasi Camera dengan Trik Baru

iOS 11 memungkinkan pengguna mengambil gambar Portrait Mode dengan stabilisasi gambar optik, dengan flash, atau HDR. Efek Loop dan Bounce yang baru dapat diterapkan ke Live Photos, dan Apple menggunakan High Efficiency Image File Format (HEIF) untuk mengecilkan penyimpanan untuk foto di iPhone Anda.



Control Center

Di iOS 11, Apple telah mendesain ulang sepenuhnya Control Center, yang merupakan panel yang dapat digesek pengguna untuk mengakses setting yang sering dan penting atau mengubah lagu saat mendengarkan musik.



Dock dan Drag and Drop untuk iPad

iPad mendapat perhatian khusus dengan iOS 11. Apple membuat dok iPad mirip dengan dok Mac dengan membiarkan pengguna menambahkan lebih banyak aplikasi ke dalamnya. Fitur drag and drop baru memungkinkan Anda dengan cepat memindahkan info atau media dari satu aplikasi layar terpisah ke layar di sebelahnya.



Aplikasi Files

Apple akan membawa pengelolaan file tradisional ke iPad dengan iOS 11. Aplikasi Files baru, yang bocor lebih awal pada hari Senin pagi, akan memberi pengguna tampilan file yang sederhana pada perangkat mereka dan juga yang disimpan dengan layanan awan, termasuk iCloud, Dropbox, OneDrive.



Peta Indoor untuk Mal dan Bandara

Apple Maps memperkenalkan peta dalam ruangan untuk bandara dan pusat perbelanjaan di kota-kota tertentu. Layout Mall akan tersedia untuk kota Boston, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco, San Jose, Tokyo, dan Washington, DC. Apple memiliki peta dalam ruangan untuk lebih dari 20 bandara utama, termasuk lokasi AS dan internasional.



Batas Kecepatan, Pedoman Lane, dan Jangan Ganggu Saat Mengemudi

iOS 11 juga menambahkan perbaikan baru pada Maps saat Anda berada di belakang kemudi mobil. Panduan jalur dan batas kecepatan akan membantu Anda menavigasi jalan raya yang asing.



Yang lebih penting adalah ukuran keamanan baru: Jangan Ganggu Saat Mengemudi akan menyingkirkan gangguan potensial saat mata Anda harus fokus di jalan. Pesan teks tidak akan ditampilkan secara default, meskipun pengirim memiliki opsi untuk membalas dengan "urgent" jika Anda benar-benar perlu melihat sesuatu.



Apple Music, Airplay 2, Homekit 2, dan Multi-Room Audio

iOS 11 akan memperkenalkan dukungan untuk audio multi ruang antara iPhone, iPads, dan sejumlah speaker pihak ketiga. Plus, Apple Music menambahkan elemen sosial yang sangat dibutuhkan, yang akan menunjukkan kepada Anda apa yang teman-teman Anda saat ini sedang dengarkan di layanan itu. Seperti Spotify, Anda punya pilihan untuk mendengarkan secara pribadi jika Anda tidak ingin membiarkan orang lain menikmati kesenangan Anda.



Desain Ulang App Store

App Store mendapatkan makeover terbesarnya di iOS 11. Ada tab "Today" baru yang akan menampilkan rilis penting, dan Apple akhirnya memberikan bagian permainan pada tab khususnya. Ada aspek editorial yang jauh lebih besar ke App Store juga.



Arkit

Apple sedang membangun AR langsung ke inti iOS, memberi pengembang alat yang mereka butuhkan untuk memadukan hiburan digital dengan dunia nyata secara meyakinkan.



Lainnya

Beberapa fitur lainnya meliputi perekaman layar, keyboard satu tangan, FaceTime Live Photos, autofill kata kunci dalam aplikasi, dan banyak lagi.



Perangkat apa yang mendukung iOS 11?

Menurut Apple, iOS 11 akan tersedia untuk iPhone 5s dan setelahnya, semua model iPad Air dan iPad Pro, iPad generasi kelima, iPad mini 2 dan yang lebih baru, dan iPod touch generasi keenam. Beberapa fitur - seperti person-to-person Apple Pay - memerlukan perangkat keras lebih baru.



THE VERGE | ERWIN Z