TEMPO.CO, Amerika Serikat - Apple melakukan kerja sama dengan merek Hermes. Keduanya bekerja sama membuat produk jam tangan pintar mewah Apple Watch edisi khusus Hermes.



Kabar baik dari kerja sama keduanya, produk jam tangan edisi spesial Hermes bisa dibeli secara online. Penjualan online jam tangan pintar Apple Watch edisi Hermes akan dimulai pekan ini, atau Jumat, 22 Januari 2016.



Penjualan secara online akan dilakukan keduanya melalui situs masing-masing. Apple Watch edisi khusus Hermes ini tersedia dalam tiga pilihan: Single Tour, Double Tour, dan Cuff, seperti dilansir Slashgear, 21 Januari 2016.



Tipe Single Tour adalah model paling standard yang ditawarkan. Single Tour menawarkan dua ukuran lingkar jam, 38 dan 42 milimeter. Tipe ini tersedia dalam tiga pilihan warna Fauve atau cokelat muda, Noir atau hitam, dan Capucine atau warna merah yang khusus tersedia hanya pada ukuran 38 milimeter.



Pada tipe Double Tour hanya tersedia ukuran lingkar jam 38 milimeter. Pada sisi tali terdapat dua tali yang melingkar, membuat jam ini tidak hanya sebagai jam tangan tapi juga seperti gelang. Terdapat pilihan warna tambahan, Etain atau abu-abu dan Bleu Jean atau biru.



Sedangkan tipe terakhir, yaitu Cuff, yang hanya tersedia dengan ukuran 42 milimeter. Tipe ini juga hanya tersedia dengan satu warna, yaitu Fauve atau cokelat.



Apple Watch edisi khusus Hermes dijual dengan harga US$ 1.100 atau sekitar Rp 14,8 juta untuk tipe Single Tour. Untuk Double Tour dihargai US$ 1.250 atau setara Rp 16,8 juta. Dan terakhir tipe Cuff dijual dengan harga US$ 1.500 atau setara Rp 20 juta.



Kedua merek melakukan kerja sama sejak September lalu. Baik Apple dan Hermes berupaya melihat ketertarikan pasar pada segmen produk wearable di kelas mewah. Belum ada informasi lebih lanjut, apakah produksi jam tangan pintar mewah ini akan berlanjut setelah penjualan pertama edisi khusus Hermes.



SLASHGEAR | MAYA NAWANGWULAN