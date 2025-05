Apple Watch Hermes Rp 15 Juta Dapat Dipesan Online Jumat

TEMPO.CO, Cupertino - Apple Watch Hermès, salah satu model paling eksklusif dalam jajaran jam pintar Apple, akan dijual melalui situs Apple mulai Jumat, 22 Januari 2016. Sebelumnya, jam tangan pintar yang dibuat bersama desainer mewah Hermès itu hanya tersedia di toko-toko tertentu di Amerika.



Jam itu ditawarkan mulai US$ 1.100 (Rp 15,3 juta) dengan fitur tali kulit buatan tangan dari Hermès dan tampilan jam Hermès yang berbeda dari versi lain.



Keputusan Apple untuk menjual jam itu di butik-butik tertentu agak mengejutkan. Adapun Apple menyediakan Apple Watch di ratusan toko dan online seraya menambah berbagai gelang dari waktu ke waktu.



Saat mengumumkan Apple Watch Hermès pada September, Apple tidak pernah mengatakan alasan mengapa jam itu dipasok terbatas. Apple dan Hermès mungkin telah mencoba membuat jam itu tampak eksklusif dengan membatasi ketersediaannya. Atau, mungkin Hermès membutuhkan waktu untuk menghasilkan lebih banyak gelang.



Apa pun masalahnya, perusahaan kini memutuskan membuat jam tangan itu lebih mudah dibeli. Namun jumlah yang akan tersedia mulai Jumat tidak diketahui.



Bagi mereka yang tidak begitu peduli tentang Apple Watch Hermès yang berfokus ke fashion, Apple masih menjual berbagai model Apple Watch lainnya secara online.



Jam itu dijual dari harga US$ 349 untuk Apple Watch Sport. Apple Watch termahal, Apple Watch Edition emas, dibanderol US$ 10-15 ribu.



