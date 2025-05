TEMPO.CO, Los Angeles - Apple Watch kini didiskon US$ 100 di beberapa toko Amerika, seperti Best Buy, B & H, dan Target. Misalnya, model Sport 38mm sekarang dibanderol US$ 249 dan versi 42mm seharga US$ 299. Meski diskon besar-besaran, itu tidak berarti bahwa Apple Watch 2 akan segera hadir.



Sebaliknya, sepertinya Apple ingin merebut pangsa pasar dengan jam pintar pertama mereka. Apple Watch (setidaknya versi Sport) sekarang tersedia di Walmart dan juga didiskon sebelum liburan lalu.



Dengan kata lain, Apple berupaya menangkap pangsa pasar secepat mungkin. Jika Anda membeli Apple Watch saat ini, kemungkinan Anda akan membeli satu lagi dalam beberapa tahun. Dan siklus hidup produk dari Apple Watch baru saja dimulai. Ada jalan panjang di depan penuh pembaruan, pengadopsi akhir dan margin yang lebih baik.



Bahkan yang lebih penting, Apple Watch hanya bekerja dengan iPhone. Menjual lebih banyak Apple Watch adalah cara untuk meningkatkan loyalitas merek. Ketika saatnya untuk meng-upgrade ke ponsel baru, pengguna Apple Watch ini akan membeli iPhone baru karena bekerja dengan Apple Watch.



Best Buy, Target dan toko lainnya memulai penjualan diskon ini beberapa hari sebelum Hari Valentine. Apple Watch menjadi hadiah yang baik, dan jelas bahwa Apple juga mengambil keuntungan dari itu.



Menarik untuk melihat bahwa Apple tidak memberi diskon Apple Watch di toko-toko mereka sendiri. Sebaliknya, perusahaan bergantung pada toko pihak ketiga untuk diskon ini, menjaga Watch pada titik harga aslinya di Apple Store.



Ini semua bermuara pada persepsi. Apple ingin menjaga persepsi premium sekitar mereknya dan terutama di sekitar produk ini. Selain varian Sport, Apple Watch adalah barang mewah. Dan barang-barang mewah tidak seharusnya didiskon.



TECHCRUNCH | ERWIN Z