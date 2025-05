Apple Watch Raih Pendapatan Kuartal IV Rp 23 Triliun

TEMPO.CO, Cupertino - Meskipun banyak dicela, Apple Watch telah membuktikan diri seusai perangkat itu menambah pendapatan kuartal keempat Apple sebesar US$ 1,7 miliar (Rp 23,23 triliun), menurut laporan perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Hasil ini sangat penting untuk Apple dan untuk pasar smartwatch keseluruhan.



Karena Apple Watch telah hadir kurang dari setengah pada tahun anggaran 2015, hasil itu harus dipandang sebagai pertanda baik. Jika Apple bisa menjaga kecepatan itu saat ini, Apple Watch bisa menjadi bisnis senilai US$ 5 miliar, menurut VentureBeat.



"Sebuah perhitungan matematika kecil, kategori produk lain tumbuh dari US$ 8,379 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 10,067 miliar pada 2015. Itu berarti, Apple telah menjual setidaknya US$ 1,688 miliar Apple Watch. Tapi seperti disiratkan laporan itu, angka sebenarnya lebih tinggi karena jatuhnya penjualan iPod pada kategori itu," kata VentureBeat.



"Jika kecepatan itu dapat dipertahankan, masuk akal untuk berpikir Apple Watch bisa menjadi setidaknya bisnis senilai US$ 5 miliar pada tahun fiskal saat ini."



Angka-angka tersebut masih jauh dari angka iPhone dan iPad, tapi saat pasar untuk smartwatch terus tumbuh dengan persaingan dan wawasan konsumen yang meningkat, Apple Watch bisa sangat besar hanya dalam beberapa tahun.



Apple sendiri ingin mengurangi ketergantungan pada iPhone, dan dengan demikian, smartwatch perusahaan itu bisa berubah menjadi perangkat yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ke atas di masa yang akan datang.



Tim Cook, CEO Apple, sangat percaya diri menjelang liburan Natal yang selama ini menjadi momentum yang memberi pemasukan utama, selain saat awal Januari.



"Kami sedang menuju ke liburan dengan jajaran produk terkuat kami, termasuk iPhone 6s dan iPhone 6s Plus, Apple Watch dengan jajaran casing dan band diperluas, iPad Pro baru dan Apple TV yang mulai pengiriman minggu ini," kata Cook.



Pendapatan Apple sedang bagus, tapi iTunes dan iPad terus menurun. Sangat jelas bahwa perusahaan perlu melihat alasan, mengapa produk dan layanan ini tidak bergerak ke arah yang benar.





TECHTIMES | ERWIN Z