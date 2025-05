Apple Watch Raih Penjualan US$ 1 Miliar

TEMPO.CO, Cupertino - Kemarin, 21 Juli 2015, Apple akhirnya merilis angka pendapatannya dari penjualan perangkat wearable pertamanya sebagai bagian dari laporan laba kuartal ketiga. Sesuai dengan perkiraan, Apple menempatkan Apple Watch ke kategori "Produk Lain", yang meliputi bisnis headphone Beats, iPod, dan Apple TV.



Total penjualan untuk kategori ini US$ 2,64 miliar (Rp 35,3 triliun), jauh lebih rendah dibanding penjualan pada kuartal II iPhone sebesar US$ 31 miliar (Rp 414 triliun). Pertumbuhan pendapatan dari kuartal II ke kuartall III yakni US$ 1,2 miliar (Rp 16 triliun). Penjualan Apple Watch merupakan mayoritas dalam angka pertumbuhan tersebut.



CFO Luca Maestri mengatakan, "Apple Watch menyumbang lebih dari 100 persen terhadap pertumbuhan di kategori Produk Lain dan membantu mengimbangi penurunan penjualan iPod."



Penjualan senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) bisa diterjemahkan menjadi hanya 2 juta unit yang terjual, jika dianggap harga jual rata-rata US$ 500. Sedangkan jam itu memiliki rentang harga dari US$ 349 hingga lebih dari US$ 1.000. Namun, secara keseluruhan, jumlah penjualan unit bisa lebih tinggi jika dianggap mayoritas pelanggan membeli Apple Watch Sport seharga US$ 349.



Dalam kasus apa pun, bisnis US$ 1 miliar tidak dapat disepelekan, terutama ketika sedang berbicara tentang satu produk. Saat Apple melaporkan laba, Microsoft telah menerbitkan angka pendapatan kuartal IV yang termasuk penjualan Surface senilai US$ 888 juta (Rp 11,8 triliun).



Surface adalah perangkat konversi yang sangat baik dan mengalami pertumbuhan dari kuartal ke kuartal 117 persen. Tapi butuh bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan penjualan per kuartal mendekati US$ 1 miliar.



Apple Watch mengingatkan akan iPhone generasi pertama, yang terjual 1,1 juta unit pada kuartal I 2007. CEO Apple Inc Tim Cook mengatakan dalam pengumuman kemarin bahwa "melalui akhir kuartal, penjualan Apple Watch lebih tinggi daripada iPhone awal dan iPad awal".



ERWIN Z. | MASHABLE