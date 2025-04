Arti Lorem Ipsum, Teks Viral di Tugu Titik Nol IKN

Menurut majalah Before & After edisi 1994, frasa "Lorem ipsum..." berasal dari versi bahasa Latin yang sudah diubah dari buku de Finibus Bonorum et Malorum, sebuah karya tentang teori etika yang ditulis oleh Cicero pada 45 SM. Kalimat aslinya adalah Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... yang artinya, "Tidak ada seorang pun yang menyukai rasa sakit itu sendiri, yang mencarinya dan ingin memilikinya hanya karena itu adalah rasa sakit..."