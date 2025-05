Asah Kemampuan Kreator Lokal, YouTube Sediakan Broadcast Box

SWA.CO.ID, Jakarta - Kreasi konten video YouTube dari Indonesia sedang berada dalam garis pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah video yang diunggah ke YouTube meningkat 7 kali lipat sejak tahun lalu. Persentase ini merupakan yang tertinggi di Asia-Pasifik. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi di posisi sebagai negara pengunduh video, tapi juga negara pengunggah. Durasi menonton video di YouTube meningkat 130 persen per tahun. Jumlah ini pun menjadi yang tertinggi di Asia-Pasifik.



Mengusung tagline "broadcast yourself", YouTube disponsori Telkomsel Loop membuat YouTube Broadcast Box. YouTube Broadcast Box adalah studio mini yang dilengkapi kamera profesional, properti, dan peralatan editing untuk menyediakan praktek langsung bagi calon creator (sebutan pembuat video di YouTube) yang ingin mendapatkan pelatihan menyeluruh tentang meraih sukses melalui YouTube.



Meski pertumbuhan unggahan video YouTube di Indonesia meningkat, masih ada calon creator yang masih kesulitan meng-upload video di YouTube dan masih ada creator yang belum mengoptimalkan saluran videonya secara tepat. Kondisi inilah yang menjadi inspirasi terbuatnya YouTube Broadcast Box.



Inisiatif ini juga diluncurkan sebagai bagian dari roadshow Telkomsel Loop 2015. YouTube Broadcast Box akan hadir di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. “Selama ini program hanya berfokus di Jakarta. Namun, ketika kami ngobrol dengan komunitas kreatif lainnya, mereka mengatakan bahwa di daerah luar Jakarta masih banyak creator yang memiliki ide-ide brilian,” ujar Niken Sasmaya, Partnership Manager YouTube.



Dalam YouTube Broadcast Box, para creator dapat mempelajari kemudahan membuat dan mengunggah video ke situs YouTube, dengan panduan langsung dari pakar video. Setelah membuat video, mereka bisa mengikuti workshop. Dalam workshop nanti, para pakar dari YouTube akan berbagi tip dan trik untuk mengembangkan channel melalui YouTube Partnership Program, serta melindungi konten mereka di dunia maya.



Workshop ini juga mengundang creator YouTube lokal yang telah menguasai seni membuat video viral di media maya. YouTube Broadcast Box diharapkan akan membuka peluang lebih besar bagi komunitas kreatif di luar Jakarta yang ingin berinteraksi secara langsung dengan tim YouTube, menjawab tiga hal yang paling banyak ditanyakan kreator Indonesia; pengarahan teknis, memaksimalkan fitur, dan melindungi konten.



“Dengan adanya YouTube Broadcast Box ini, kami berharap akan lebih banyak lagi para creator-creator kreatif dari Indonesia,” kata Veronica Utami, Head of Marketing Google Indonesia.



Andre Mamahit, Brand Manager Telkomsel Loop, mengatakan YouTube Broadcast Box ini merupakan salah satu strategi Telkomsel untuk memenangkan segmen anak muda. Pihaknya melihat bahwa konsumsi terbesar anak muda berasal dari digital, terutama penonton video.



“Kami percaya anak muda Indonesia memiliki banyak potensi, maka kami menghadirkan Loop yang didedikasikan untuk anak muda. Secara konsisten, Loop telah memfasilitasi kreativitas mereka melalui berbagai channel, seperti melalui Loop Channel dan gelaran Loop KePo (Kreatif Proyek), agar di era digital ini mereka bisa menjadi digital creator dan bukan hanya sebagai konsumen. Dengan YouTube sebagai platform video populer di kalangan anak muda, Broadcast Box membuka peluang bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan kreativitas mereka dalam membuat konten audio visual, dan oleh karenanya kami sangat senang bisa menjadi bagian dari inisiatif ini,” ujarnya.



swa.co.id