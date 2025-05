Asisten Google Now Mulai Terintegrasi dengan Aplikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem operasi Android M bakal mengintegrasikan asisten cerdas Google Now dengan berbagai layanan di Android. Fitur ini bakal bisa muncul di berbagai aplikasi dan bisa dipanggil untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna.



Misalnya Anda sedang menulis e-mail mengenai menonton film. Maka, jika Anda membutuhkan informasi tentang jadwal film dan lokasi bioskop, Anda bisa menekan layar ponsel beberapa saat hingga muncul Google Now.



Atau gunakan perintah suara. Google Now akan muncul dan menampilkan informasi dalam bentuk kartu di aplikasi e-mail. Layanan ini bisa mengurangi kebutuhan pengguna mengunjungi situs bioskop karena informasi telah disajikan dalam bentuk paket siap jadi.



"Idenya adalah pengguna mendapatkan jawaban cepat untuk pertanyaan cepat," kata Aparna Chennapragada, pemimpin di divisi Google Now. "Bagi para pengembang aplikasi, ini cara baru untuk menyapa para pengguna aplikasi mereka."



Bagi Google, layanan ini merupakan cara yang signifikan untuk mengembangkan evolusi layanan pencarian pada perangkat mobile yang harus berkompetisi agar tetap relevan digunakan para pengguna.



OS Android M bakal diluncurkan pada akhir tahun ini. OS ini juga telah diadopsi oleh Samsung dan HTC untuk dipasang pada gawai generasi terbaru mereka.



Menurut Google, Android M memiliki layanan pembayaran dan otentifikasi transaksi menggunakan sidik jari, fitur Doze untuk mengurangi penggunaan baterai gawai oleh aplikasi, dan konektivitas dengan peramban Chrome.



Beberapa fitur ini berasal dari manufaktur yang selama ini bekerja sama. Hanya, fitur-fitur ini sekarang diintegrasikan dengan sistem operasi Android, dan bukannya pada level aplikasi saja. Pengintegrasian ini membuat fitur-fitur tersebut tersedia untuk semua aplikasi berbasis Android M.





RECODE | BUDI RIZA