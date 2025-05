Asus Benamkan Intel Atom x3 di ZenPad C 7.0

TEMPO.CO, Jakarta - Asus memperkenalkan tablet dengan layar 7 inci, ZenPad C.70.



"Meski pasar tablet sempat lesu di tahun 2014 namun di tahun 2015 ini angkanya bergerak cukup menjanjikan seiring meningkatnya ekonomi masyarakat. Peluang positif ini disambut ASUS dengan menghadirkan tablet varian baru yang dijuluki ZenPad," tulis ASUS dalam keterangan resminya.



Tablet ASUS ZenPad C 7.0 menjadi flagship tablet ASUS yang mengusung prosesor generasi terbaru Intel Atom x3 yang dikenal dengan nama kode SoFIA.



Pada perangkat tersebut Asus mencoba menamkan Atom x3-C3230RK hasil kolaborasi Intel dengan Rockchip.



SoC berarsitektur 64-bit dengan proses produksi 28 nanometer itu memiliki 4-inti (quad-core) dengan clock maksimal hingga 1,2GHz, yang diklaim mampu menawarkan kinerja 1,5x lebih gegas dibandingkan kompetitor di kelas serupa.



Prosesor tersebut juga membawa chip grafis Mali-450MP4 dan fasilitas komunikasi seperti modem 3G, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.o, dan GPS.



Meski didesain sebagai tablet entry level yang terjangkau, ASUS ZenPad C 7.0 tetap dibekali kamera untuk kebutuhan fotografi ringan dengan kamera depan 0,3MP dan kamera belakang 2MP.



Menariknya, di tablet ini sudah mengadopsi teknologi kamera PixelMaster yang memungkinkan pengguna untuk melakukan editing saat itu juga dan langsung dibagikan (share) ke cloud, antar perangkat, atau ke social media.



Untuk menghadirkan pengalaman lebih memukau pada produk mobile, ASUS merancang antarmuka khas berjuluk “ZenUI”.



Seperti produk mobile Asus lainnya, ZenPad C 7.0 yang hadir dengan sistem operasi Android versi Lollipop (5.0.2) juga dibekali antarmuka khas Asus, ZenUI.



Bedanya, ZenUI tablet tersebut hadir dengan layar pengunci dan wallpaper baru, launcher dan icon lebih segar, hingga tema baru yang bisa dipersonalisasi sebagai identitas pemakainya.



Sebagai gadget mobile yang seringkali dimanfaatkan untuk ber-Internet, ASUS ZenPad C 7.0 didesain untuk mendukung penggunaan 2 kartu SIM secara bersamaan.



Kedua SIM (jalur GSM) sudah mendukung koneksi data 3G sehingga konsumen bisa memakai 2 paket Internet bersamaan dalam satu perangkat. Tablet itu juga mendukung frekuensi di 4 band yang berbeda sehingga kompatibilitas jaringannya lebih luas.



ANTARA