TEMPO.CO, Jakarta - Asus Zenfone 2 diluncurkan untuk pasar Amerika Serikat dengan pendekatan harga yang relatif murah.



Sebab, ponsel pintar berbasis prosesor Intel ini memang harus bersaing dengan sejumlah ponsel pintar lainnya yang lebih dulu hadir. Asus menggandeng Intel untuk peluncuran ponsel pintar ini di AS, seperti dilansir situs ExtremeTech, Rabu, 20 Mei 2015.



Untuk versi premium, Asus hanya mengenakan harga US$ 299 (sekitar Rp 4 juta) tanpa ikatan dengan perusahaan telekomunikasi.



Asus Zenfone 2 ini memiliki spesifikasi cukup, yaitu prosesor Intel berkecepatan 2,3 gigahertz, dengan kapasitas 64 gigabita. Ini membuat ponsel ini bersaing langsung dengan smartphone OnePlus One dan Nexus 6, yang juga tidak terikat pada kartu SIM tertentu.



Versi awal dari Asus Zenfone 2 ini dilepas pada harga yang bahkan lebih murah, yakni $ 199 (sekitar Rp 2,6 juta). Zenfone versi awal ini memiliki prosesor Intel berkecepatan 1,8 gighertz, dengan kapasitas penyimpanan 16 gigabita dan memori 2 gigabita.



Ini bersaing langsung dengan ponsel Android lainnya, yaitu Moto G yang juga memiliki versi kartu SIM LTE. Model Moto G ini dijual dengan harga di bawah Rp 2,6 juta.



Seperti ponsel LG, Zenfone 2 memiliki tombol navigasi pada bagian belakang.



Berikut ini spesifikasi Asus Zenfone 2:

Selubung: aluminium sikat

Layar: 5,5 inci, 1080 LCD, Gorilla Glass 3

Kamera: 5 megapiksel depan, 13 megapiksel belakang, dengan aperture f/2.0

OS: Android Lollipop

Prosesor: Intel Atom berarsitektur 64 bit

Bonus: 100 gigabita Google Drive untuk dua tahun



EXTREMETECH | BUDI RIZA