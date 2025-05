Asus Peringkat Pertama PC Desktop di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Country Product Group Leader ASUS Indonesia, Juliana Chen, mengungkapkan bahwa Asus menduduki posisi pertama PC Desktop di Indonesia pada kuartal keempat 2015.



"Di Q4 2015, Asus menduduki posisi pertama PC Desktop dengan pangsa pasar 33 persen," kata dia, di Jakarta, Selasa, (17 Mei 2016).



Tidak hanya PC Desktop, Juliana juga menyebut bahwa Asus berada di peringkat pertama consumer notebook di Indonesia.



"Data terakhir Q4 2015, nomor 1 consumer notebook, baik di first half 2015 maupun di second half, overall market share kami hampir dua kali lipat dari brand nomor 2," ujar dia.



"Di Asia Tenggara kami nomor 1 di 2015, di APAC nomor 1 untuk consumer notebook," lanjut dia.



Lebih lanjut, Juliana menjelaskan bahwa mulai pada Q4 2015 Asus menjadi Top 2 smartphone brand di Indonesia dengan 16,03 persen market share. Asus juga menjadi Top 2 smartphone brand di Asia Tenggara.



Pada 2015 Asus menjadi vendor tablet ketiga di dunia dengan pangsa pasar 12 persen dan juga Top 3 brand Tablet di Indonesia.



Asus telah hadir di 60 negara dengan kantor yang berlokasi di Eropa, Asia, Australia dan Selandia Baru, Amerika dan Afrika Selatan.



"Asus memiliki 16.000 karyawan di seluruh dunia, di antaranya 5.200 world class enginer dengan 900 service center di seluruh dunia," ujar Juliana.



Di Indonesia Asus hadir di 31 provinsi dengan total 160 service point yang terdiri dari 29 service center, 90 ASP, 41 Collection Point.



ANTARA