TEMPO.CO, Jakarta - Lewat keikutsertaannya dalam acara pameran teknologi Computex 2016 di Taipei, Senin, Asus memperkenalkan generasi terbaru perangkat ponsel pintar Zenfone 3 yang dihadirkan dalam tiga kelas berbeda, baik secara harga maupun bahannya.



Zenfone 3 edisi reguler memasuki level menengah, Zenfone 3 Deluxe menghadirkan spesifikasi mutakhir, sedangkan si raksasa Zenfone 3 Ultra diperkuat tampilan dan kapasitas baterai nan besar.



Selepas meluncurkan model-model Zenfone 2 yang cenderung mirip satu sama lain pada 2015 lalu, rangkaian Zenfone 3 menghadirkan keragaman dalam hal bahan maupun bahasa desainnya.



Zenfone 3 mengusung desain punggung kaca dan mirip dengan beberapa model terakhir ponsel Samsung yang dibalut sodetan metalik berhiaskan garis antena plastik.



Sedangkan Zenfone 3 Deluxe menggunakan unibody aluminium dengan garis antena "tembus pandang" mengelilingi bagian sisi yang sengaja dirancang menyatu dengan desain keseluruhan.



Unibody dari logam juga digunakan untuk Zenfone 3 Ultra yang menampilkan kesan datar tradisional dengan bagian sisi melingkar.



Ketiganya juga dibekali mesin pacu berbeda dari jajaran chipset Qualcomm, Zenfone 3 memakai Snapdragon 625 hasta-inci (octa-core), Zenfone 3 Ultra memakai Snapdragon 652 catur-inci (quad-core) dan Zenfone 3 Deluxe Snapdragon 820 catur-inci. Kecuali Zenfone 3 Deluxe yang memiliki RAM berkapasitas 8 GB, dua lainnya disemati RAM berkapasitas 4 GB.



Tampilan berkualitas 1.080 piksel diperlihatkan di layar ketiganya, yang masing-masing berukuran 5,5 inci untuk Zenfone 3, 5,7 inci untuk Zenfone 3 Deluxe, dan 6,8 inci untuk Zenfone 3 Ultra.



Zenfone 3 Ultra juga memiliki baterai berkapasitas daya terbesar, yakni 6.400 mAh, sedangkan dua lainnya hanya 3.000 mAh.



Bagian pengambilan gambar juga menjadi perhatian tersendiri bagi Asus di lini terbaru mereka ini, dengan menyematkan OIS (optical image stabilization) empat axis bersama electronic image stabilization (EIS), autofokus laser dikombinasikan dengan autofokus pendeteksi fase dan deteksi kontras serta lampu flash dual-tone untuk ketiga model. Hanya, Zenfone 3 dipasangi kamera berkapasitas 16 MP dari Sony sedangkan dua model lainnya memakai yang berkapasitas 23 MP dengan sensor IMX318.



Konektivitas ketiganya menggunakan USB Type-C, sedangkan fitur Qualcomm Quickcharge 3.0 bisa dinikmati pengguna model Deluxe dan Ultra yang membuat pengisian daya kian cepat.



Fitur keamanan pemindai sidik jari juga tersedia di rangkaian Zenfone 3 terbaru dengan pemindai di bagian depan untuk model reguler dan Deluxe, sedangkan untuk Ultra ditambahkan tombol "home" ala Samsung yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari.



Belum diketahui kapan tiga bersaudara itu akan tersedia di pasar, namun diketahui masing-masing dibanderol dengan harga US$ 249 (sekitar Rp 3,4 juta) untuk model reguler, US$ 479 (sekitar Rp 6,5 juta) untuk model Ultra, dan US$ 499 (sekitar Rp 6,8 juta) untuk Deluxe, demikian dilansir Androidcentral.



ANTARA