TEMPO.CO, Jakarta - Asus mengumumkan keberadaan tablet Transformer Book T100HA. Sabak digital ini menggunakan USB Type-C, yang muncul pada laptop 12 inci MacBook milik Apple.



USB Type-C merupakan jenis konektor USB generasi terbaru yang bisa digunakan untuk mengisi daya baterai, mentransfer data, dan menampilkan display output.



Transformer Book T100HA merupakan tablet hibrid, yang bisa berfungsi sebagai laptop, dengan ketebalan 8,45 milimeter dan bobot hanya 580 gram.



Tablet yang diperuntukkan bagi pengguna pemula ini berukuran 10,1 inci dengan resolusi 1.280 x 800 piksel. "Harganya belum diumumkan, tapi mungkin ditawarkan pada kisaran US$ 349 (sekitar Rp 4,7 juta)," tulis situs The Verge, Selasa, 2 Juni 2015.



Resolusi layarnya memadai meskipun secara umum gadget ini sepenuhnya bercangkang plastik. Papan ketik dan trackpad-nya juga dinilai lebih baik daripada yang terlihat pada tablet sejenis.



Asus mengklaim tablet-laptop ini menggunakan baterai yang mampu bertahan 14 jam. Prosesornya menggunakan Intel Atom Cherry Trail X5 berinti empat.



Memorinya 4 gigabita dengan sistem operasi Windows 10, yang bakal diluncurkan Microsoft sekitar satu bulan lagi.



