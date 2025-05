Asus Umumkan 3 Ponsel Zenfone 3, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, Taipei - Dalam pameran komputer Computex di Taipei hari ini, Asus mengumumkan tiga ponsel Android M baru, yaitu ZenFone 3, ZenFone 3 Deluxe, dan ZenFone 3 Ultra.



ZenFone 3 adalah ponsel pertama yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 625 dengan proses 14nm dan memiliki delapan core Cortex-A53 2 GHz, baterai 3.000 mAh.



Ponsel ini didukung Cat 6 LTE (300 Mbps downlink, 50 Mbps uplink), dual-SIM (satu Micro SIM dan satu Nano SIM), WiFi MU-MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.2 dan GPU Adreno 506 GPU.



Ponsel seharga US$ 249 itu memiliki RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB, dan pengguna dapat menambahkan lebih banyak penyimpanan dengan kartu microSD melalui slot SIM kedua.



Seperti pendahulunya, model ini memiliki fitur layar 1080p IPS 5,5 inci, speaker di bagian bawah telah ditingkatkan dengan driver "5-magnet" oleh NXP smart amp, dan outpot headphone Hi-Res Audio.



Di samping speaker, Anda akan menemukan port USB Tipe-C - yang pertama untuk ponsel ASUS - dengan konektivitas USB 2.0. Tambahan lainnya adalah sensor sidik jari baru di bagian belakang.



Kamera memainkan peran besar dari ZenFone 3. Kamera utama kini didukung oleh sensor IMX298 16 megapiksel dari Sony (seperti yang ditampilkan pada Xiaomi Mi 5, Huawei Mate 8, Vivo Xplay5 dan Oppo R9 Plus) dengan aperture f/2.0, autofocus laser generasi kedua, autofocus deteksi fase, sensor RGB, flash LED, 4 axis optical stabilization untuk kamera dan 3-axis electronic stabilization untuk video.



ZenFone 3 Deluxe terlihat mirip dengan model dasar, kecuali ia menggunakan unibody logam halus melengkung, dan ASUS bangga bahwa ia berhasil menyembunyikan sebagian besar dari antena plastik. Ia menggunakan layar 5,7 inci 1080p Super AMOLED, sehingga menawarkan 100 persen ruang warna NTSC, serta memungkinkan fitur layar selalu-on untuk beberapa informasi yang berguna.



Seperti yang diduga, ZenFone 3 Deluxe didukung oleh Snapdragon 820 serta Cat 13 LTE dengan agregasi operator tri-band (150 Mbps uplink), konektivitas USB 3.0 dan Quick Charge 3.0.



Ia juga memiliki kamera yang lebih tajam. Ia adalah ponsel pertama yang menggunakan sensor IMX318 23 megapiksel dari Sony, yang menambahkan dukungan perekaman video 4K. Mulai dari US$ 499, Anda mendapatkan RAM 6GB ditambah penyimpanan internal 64GB UFS 2,0, dan akan ada varian 256GB.



Terakhir, ZenFone 3 Ultra adalah phablet 6,8 inci dengan LCD 1080p (95 persen NTSC gamut), sebuah Pixelworks iris2 + prosesor kelas TV (untuk pemutaran 4K), dua speaker di bagian bawah dan DTS Headphone: X 7.1 surround sound (pertama di dunia), sehingga hal itu jelas membuatnya sebagai hiburan multimedia. Sebagai bonus, ada baterai 4.600 mAh.



Untuk tetap relatif terjangkau ($ 479 dengan 4GB RAM dan penyimpanan 64GB), ZenFone 3 Ultra menggunakan Snapdragon 652 (yang sedikit lebih kuat daripada chipset ZenFone 3), tidak ada USB 3.0, tapi Anda masih mendapatkan Cat 6 LTE, 802.11ac WiFi dan Quick Charge 3.0.



ERWIN Z