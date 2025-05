Asus Zenfone 2, Ponsel dengan RAM 4GB

TEMPO.CO, Jakarta - Asus secara resmi meluncurkan ponsel pintar Zenfone 2 untuk pengguna setianya di Asia Tenggara. Peluncuran ponsel dengan RAM 4GB pertama di dunia itu dilakukan di Jakarta, Selasa, 21 April 2015.



"Asus yakin teknologi terbaik sudah seharusnya digunakan masyarakat luas," ujar CEO Asus Jerry Sehn dalam peluncuran Zenfone 2. "Asus mendedikasikan segala kemampuan agar kemewahan bisa dinikmati oleh semua orang." (Baca: Sony Xperia Z4 Diluncurkan di Jepang)



Jerry menuturkan hal itulah yang mendasari peluncuran Zenfone pada 2014. "Asus Zenfone telah mendapatkan sambutan yang luar biasa di dunia," ucapnya. Asus juga sudah meraih 238 penghargaan dari seluruh dunia.



Robby Swinnen, Intel President and General Manager Asia-Pasific and Japan, berkenan menyambut kehadiran Zenfone sekaligus merayakan kerja sama jangka panjang antara dua perusahaan. "Dipilih Asus untuk memperkuat Zenfone merupakan bukti kemajuan kami," tuturnya. Zenfone 2, kata dia, menawarkan pengalaman mobile yang luar biasa bagi penggunanya dalam bentuk telepon seluler yang tipis. (Baca: Begini Cara Blackberry Jamin Keamanan Smartphonenya)



Meski Zenfone 2 menggunakan desain premium serta fitur dan spesifikasi mumpuni, harga yang ditawarkan terjangkau. Desain premiumnya juga mendapatkan penghargaan di Jerman. Zenfone 2 memiliki ukuran yang sangat tipis. "Hanya 3,9 milimeter saja di sisi tertipisnya," ucapnya.



Meski secara dimensi lebih kecil daripada ponsel premium pada umumnya, perangkat ini memiliki rasio screen to body sebesar 7 persen. Zenfone 2 dijual dengan harga bervariasi berdasarkan spesifikasinya, yaitu dari Rp 2,699 juta hingga Rp 4,499 juta.



ASEANTY PAHLEVI



