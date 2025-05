TEMPO.CO, San Rafael: Autodesk, Inc. menandatangani perjanjian akhir untuk mengakuisisi SeeControl, sebuah developer yang berpusat di San Fransisco yang menyediakan platform layanan cloud enterprise Internet of Things (IoT), dan netfabb, sebuah developer asal Lupburg, Jerman, yang menyediakan solusi software untuk desain aditif industrial dan manufaktur.



“Akuisisi SeeControl ini merupakan langkah awal Autodesk dalam mengembangkan teknologi dan solusi baru yang dapat membantu pelanggan kami memanfaatkan Internet of Things, dan para pelanggan dapat menyimpan, menganalisis dan memanfaatkan data dari produk-produk mereka,” ujar Amar Hanspal, Senior Vice President for Information Modeling and Platform Products Autodesk, Senin, 5 Oktober 2015.



Autodesk berkeinginan untuk meneruskan penjualan dan mendukung platform SeeControl serta menggabungkan teknologi tersebut ke dalam solusi desain untuk industri manufaktur dan bangunan.



Autodesk juga berencana untuk mengembangkan solusi IoT terbaru menggunakan teknologi SeeControl yang akan membantu perusahaan untuk mendapat wawasan luas mengenai bagaimana produk mereka bekerja, yang memungkinkan pelanggan mengeksplorasi model servis baru yang inovatif.



Sementara itu, bersamaan dengan akuisisi netfabb, Autodesk juga akan melakukan investasi strategis pada FIT Technology Group, perusahaan induk yang menaungi netfabb dan penyedia perangkat lunak manufaktur beserta layanannya. Kedua perusahaan ini akan berkolaborasi untuk peningkatan teknologi industri manufaktur.



“Kami tidak sabar untuk menyambut tim netfabb di Autodesk serta membantu para desainer dan produsen di seluruh dunia untuk menggunakan cetak 3D lebih dari sekadar prototyping dan plastik, untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar,” ujar Samir Hanna, Vice President dan General Manager, Consumer & 3D Printing, Autodesk.



Lebih dari 80 ribu desainer, produsen, seniman, peneliti dan developer di seluruh dunia saat ini menggunakan netfabb sebagai bagian dari proses pencetakan 3D mereka. Autodesk berencana untuk mendukung dan memperluas komunitas ini dengan terus mengembangkan, menjual dan mendukung perangkat lunak netfabb serta mengintegrasikan teknologi netfabb menjadi solusi Autodesk untuk desain produk dan manufaktur, termasuk melalui platform Autodesk Fusion 360 the Spark 3D Printing.



