Awas Bahaya Kecanduan Internet, Bisa Bikin Gelisah dan Cemas

TEMPO.CO, Swansea - Sebanyak 144 responden diminta memperkirakan jumlah jam per pekan yang mereka habiskan untuk mengakses Internet dalam dua bulan terakhir. Detak jantung dan tekanan darah mereka diukur sebelum dan sesudah sesi mengakses Internet selama dua jam per individu.



Kegelisahan para responden ini dan kecanduan Internet yang mereka rasakan juga dinilai, termasuk yang mereka sampaikan sendiri kepada peneliti. Lalu apa hasil riset itu? Ketua tim peneliti dari Universitas Swansea, Phil Reed, menemukan beberapa orang yang mengalami perubahan fisiologis secara signifikan. Di antaranya, yaitu meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah saat mereka selesai menggunakan Internet.



"Ini terjadi pada mereka yang punya masalah serius dengan penggunaan Internet," kata Reed seperti dikutip Science Daily.



Kenaikan denyut jantung dan tekanan darah ini tecermin dari meningkatnya perasaan cemas. Namun, kata Reed, tidak ada perubahan seperti itu pada peserta yang tidak melaporkan adanya masalah penggunaan Internet.



Riset ini melibatkan 81 perempuan dan 63 laki-laki yang berusia 18-33 tahun di Inggris Raya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal peer-review internasional, PLOS ONE, ini adalah demonstrasi eksperimental terkontrol pertama dari perubahan fisiologis akibat paparan Internet.



Problem penggunaan Internet adalah isu global, terutama pada remaja. Kecanduan Internet ditemukan dalam kaitan problem psikologis, seperti depresi, kegelisahan, isolasi sosial, dan impulsif.



Studi ini menunjukkan bahwa perubahan fisiologis disertai peningkatan kecemasan mengindikasikan satu keadaan seperti pecandu yang kehilangan obat-obat penenang, misalnya alkohol, ganja, dan heroin. Keadaan ini mungkin bertanggung jawab atas beberapa kebutuhan orang untuk bersentuhan kembali dengan perangkat digital mereka untuk mengurangi perasaan tidak menyenangkan ini.



Menurut Reed, ada peningkatan rata-rata denyut jantung dan tekanan darah sebesar 3-4 persen antara sebelum dan sesudah bersentuhan dengan Internet. Dalam beberapa kasus, seperti mereka yang memiliki masalah perilaku digital, peningkatannya mencapai dua kali lipat dari angka tersebut segera setelah Internet dijauhkan.



Meski kenaikan ini tidak mengancam jiwa, perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan perasaan cemas dan perubahan pada sistem hormonal yang dapat mengurangi respons kekebalan tubuh.



Lisa Osborne, peneliti klinis dan salah seorang anggota riset ini, mengatakan perubahan fisiologis, seperti peningkatan denyut jantung, dapat menyebabkan lebih banyak kecemasan. "Lebih banyak butuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap Internet," kata dia.



Studi ini juga menemukan bahwa para peserta menghabiskan rata-rata lima jam sehari untuk berselancar di Internet. Sekitar 23 persen responden menggunakan waktunya lebih dari enam jam sehari untuk mengakses Internet.



Selain itu, lebih dari 40 persen sampel...



Selain itu, lebih dari 40 persen sampel melaporkan beberapa tingkat masalah terkait dengan Internet, yang mengakui bahwa mereka menghabiskan banyak waktu secara online. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan tersebut. Sejauh ini alasan paling umum dalam penggunaan perangkat digital adalah media komunikasi digital (penggunaan media sosial, seperti Facebook dan Twitter 92 persen) serta belanja (90 persen).



Para peneliti terus berkutat pada spekulasi bahwa penggunaan Internet didorong oleh lebih dari sekadar kegembiraan jangka pendek atau kegembiraan teknologi. Namun penggunaan berlebihan tersebut dapat menghasilkan perubahan fisiologis dan psikologis negatif yang dapat mendorong orang kembali ke Internet.



Bahkan, ketika mereka tidak ingin menyentuhnya. Namun, penggunaan Internet dengan cara lain, seperti game, yang mungkin membangkitkan gairah, belum diteliti.



Tahun lalu, periset dari European College of Neuropsychopharmacology menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan Internet secara berlebihan mungkin memiliki lebih banyak masalah kesehatan mental. Temuan ini berdasarkan peneliti Universitas McMaster Kanada, Van Ameringen, yang mensurvei 254 siswa dan menghubungkan penggunaan Internet dengan kesehatan mental dan kesejahteraan umum.



Tiga puluh tiga siswa memenuhi kriteria screening untuk penambahan Internet sesuai dengan Internet Addiction Test. Namun 107 siswa memenuhi kriteria penggunaan Internet bermasalah menggunakan alat tes baru yang didesain Van Ameringen.



Dengan menggunakan dua skala untuk mengevaluasi penggunaan Internet, periset telah menemukan tingkat penggunaan Internet bermasalah yang tinggi dalam kelompok siswa usia kuliah. Ini mungkin memiliki implikasi medis praktis dan penanganan masalah.



SCIENCE DAILY | JOURNALS PLOS | AHMAD NURHASIM