Banyak Diklik, Mengapa YouTube Belum Untung?

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya layanan video online, seperti Youku dan Tudou, yang mengalami kerugian.



Situs video online, seperti YouTube, ternyata juga mengalami hal serupa meskipun angkanya tidak sebesar situs Youku dan Tudou.



Padahal, jumlah penonton per bulan di situs YouTube mencapai sekitar satu miliar orang.



Menurut situs Wall Street Journal, YouTube mencatatkan pendapatan sekitar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 52,1 triliun pada akhir tahun lalu.



"Pendapatan ini naik dari tahun sebelumnya sekitar US$ 3 miliar," demikian tertulis di situs WSJ, baru-baru ini.



Perusahaan belum mencatatkan keuntungan karena biaya konten dan investasi infrastruktur membuat perusahaan belum mencatatkan keuntungan.



"Secara umum, bisa dibilang baru balik modal," kata sumber di Google yang diwawancarai situs WSJ.



YouTube mengalami masalah dalam memperlebar basis penggunanya, yang saat ini kebanyakan adalah remaja. Mereka ini kerap menempelkan link videonya ke berbagai situs pihak ketiga dan menontonnya dari sana.



Ini membuat pengunjung situs ini menjadi tidak sebanyak dari yang diperkirakan semula. Manajemen saat ini sedang mengembangkan strategi agar para remaja menonton YouTube seperti layaknya menonton layanan televisi.



WSJ | BUDI RIZA