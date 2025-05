TEMPO.CO, New Delhi - Xiaomi baru saja meluncurkan Mi 5 dan Redmi Note 3 di pasar India hari ini dan dua ponsel itu tersedia untuk penjualan terbuka, tanpa pendaftaran. Meskipun tanpa pendaftaran awal untuk membeli ponsel tersebut, pembeli masih memerlukan akun Mi.



Mi 5 dijual seharga US$ 375 (Rp 4,9 juta), sedangkan Redmi Note 3 seharga US$ 150 (Rp 1,9 juta) untuk versi 2 GB/16 GB dan US$ 180 untuk varian 3 GB/32 GB, yang lebih tinggi spesifikasinya.



Namun, baru beberapa menit dibuka, dua ponsel itu sudah kehabisan stok. Hal yang sama terjadi pada power bank 20.000 mAh, yang dijual seharga US$ 25 (Rp 330 ribu).



Apakah Xiaomi tidak bisa mengantisipasi permintaan yang tinggi untuk ponsel itu atau barang-barang lain tersimpan di gudang? Belum diketahui.



Bisa jadi hal ini merupakan aksi pemasaran untuk membuat sensasi buat perangkat populer itu.



GSMARENA | ERWIN Z